Украина требует изгнать Россию из Совбеза ООН

После распространения рашистами видео с жестокой расправой над украинским военнопленным, которое прокомментировали президент Украины, СБУ, ГУР Минобороны Украины, представители МИД и офиса президента требуют исключить РФ из состава Совбеза ООН. Об этом сообщают "Комментарии".

Росія є членом Ради безпеки ООН та має право вето на рішення організації

"В сети распространяется ужасное видео, как российские войска обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что Россия хуже чем ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления", — написал в Твиттер глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Его поддержал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"России не должно быть в Совбезе ООН. Террористическая страна не должна председательствовать в Совбезе, не может иметь права вето. Это абсурд", — написал в своем телеграмм-канале Андрей Ермак.

К сожалению, по данным СМИ, это не единственное такое ужасное видео.

Напомним, что украинское общество ранее взбудоражило видео расстрела безоружного украинского военнопленного под Бахмутом. Впоследствии, была установлена его личность. То, что российские захватчики сделали с безоружным украинским пленником, должно стать сигналом для ищущих компромиссы с агрессором, говорят эксперты.

"Расстрел рашистами украинского пленника – не первое и, к сожалению, не последнее подобное преступление. Мы помним о кастрации украинского пленного "вагнеровцами" летом на Луганщине, о сожжении украинских пленных в Еленовке Донецкой области. Мы видим коллективного путина. Коллективный "путинизм". Я считаю, что человечество должно однажды увидеть фильм "Обычный рашизм" по аналогии с документальной лентой "Обычный фашизм" советского режиссера Михаила Рома. Мы имеем дело с человеконенавистнической идеологией, которая существует на территории крупнейшего (географически) государства в мире. И это страшно. Потому что ее разделяют десятки миллионов людей. Поддержка россиянами войны в Украине остается достаточно высокой", — говорит эксперт о предыдущих военных преступлениях России.

