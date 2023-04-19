О чем говорит заявление Южной Кореи об оружии для Украины – при чем здесь США

Южная Корея впервые заявила о возможности предоставления Украине вооружений и боеприпасов. В ответ на это зампред Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев намекнул, что в таком случае его страна будет осуществлять поставки оружия в КНДР (Северная Корея). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Фото: из открытых источников

Непонятно, где та черта, которую РФ должна перейти, чтобы Южная Корея начала поставки Украине вооружений

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса считает, что пока позиция Южной Кореи принципиально не изменилась.

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"Говоря о вероятности предоставления Украине вооружений, президент Юн Сук Йоль уточнил, что это станет возможным только в случае крупномасштабного нападения России на мирное население. Что он под этим подразумевал – сложно сказать. Непонятно, где та черта, которую РФ должна перейти, чтобы Южная Корея начала поставки Украине вооружений", – отмечает эксперт.

По его мнению, всё выглядит скорее, как некое условие, выставленное южнокорейским лидером Штатам, которые давно давили на него с требованиями поставлять вооружения в Украину.

"При этом так и не ясно, что конкретно имел в виду Юн Сук Йоль, – подчеркивает Илия Куса. – Что в его понимании такое – нападение на мирное население? Очередной ракетный обстрел? Новая волна вторжения? Учитывая всё это – ситуация на данный момент не изменилась. Заявления остаются заявлениями, практических действий нет".

Если бы Южная Корея не собиралась нам поставлять вооружение или боеприпасы, не звучали бы такие заявления от официального Сеула

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Заявление Юн Сук Йоля говорит о том, что США имеют возможность влиять на позицию Южной Кореи. Всё-таки, это стратегический союзник Штатов, одна из самых развитых в военном плане стран Азии, а, может, и мира. Там очень серьезные разработки, плюс немалые запасы. И это, конечно, пригодилось бы Украине. И на это Вашингтон указывает Сеулу".

Эксперт предполагает, что, если бы Южная Корея не собиралась нам поставлять вооружение или боеприпасы, не звучали бы такие заявления со стороны ее руководства.

"Впрочем, стоит обратить внимание на их некую размытость. Возможно, дело в том, что идет многоуровневная игра, связанная, в том числе, с позицией Китая. Если тот продолжит тайно поставлять ту же электронику россиянам, если продолжит крутить с продукцией двойного назначения, Южная Корея может начать вооружать Украину. Кроме того, размытое заявление в стиле, что гуманитарной или финансовой поддержкой Украины дело не ограничиться "в случае любого широкомасштабного нападения на гражданское население, массовых убийство, серьезное нарушения законов войны" (будто Россия не совершает подобного каждый день), выглядит как возможность начать поставки вооружений нам в любой момент. Сегодня Сеул, к примеру, не считает те или иные действий РФ переходом обозначенных им условных "красных линий", а завтра – уже считает", – поясняет Алексей Голобуцкий.

Ну, а Медведев, по мнению политтехнолога, пишет свои посты только для одного человека – для Путина. Так что отреагировал на южнокорейские размышления в своем агрессивном стиле последнего времени.

"На самом деле, нет ничего такого, что Россия могла бы предоставить Северной Корее из того, что у той не имелось бы, – считает эксперт. – Опасность со стороны КНДР состоит даже не в наличии у нее ядерного оружия (она при попытке его применить будет просто уничтожена, стерта с лица земли), а в том, что Сеул, столица Южной Кореи, находится так близко от границы, что его может достать даже северокорейская артиллерия. И в случае конфликта, большие жертвы будут именно в Южной Корее. И этим КНДР то и дело шантажирует Запад. Но, чтобы начать войну против южан, Северной Кореи точно не нужна помощь России. В КНДР есть баллистическое оружие, самолеты, вертолеты, артиллерия, танки".

Если Медведев грозит поставками российского оружия в Северную Корею – это неплохой для нас вариант

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос напоминает, что до недавнего времени речь шла о возможности поставок вооружений и боеприпасов из Северной Кореи – в Россию.

"И, если Медведев грозит поставками российского оружия в Северную Корею – это неплохой для нас вариант", – считает эксперт.

Ведь такое оружие, поясняет он, тогда не будет использовано против Украины, а станет ржаветь на складах КНДР.

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