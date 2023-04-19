logo

BTC/USD

29283.23

ETH/USD

1997.38

LTC/USD

95.47

USD/UAH

37.88

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Еще одна страна впервые заявила о возможности предоставления Украине оружия, – Reuters
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще одна страна впервые заявила о возможности предоставления Украине оружия, – Reuters

По данным Reuters, Южная Корея впервые заявила о возможность предоставления Украине оружия

сегодня, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Южная Корея может расширить свою поддержку Украины и выйти за пределы гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, пишет "Reuters".

Еще одна страна впервые заявила о возможности предоставления Украине оружия, – Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Фото: из открытых источников

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может мириться, например, любое широкомасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", – отметил лидер Южной Кореи.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Юн Сук Йоль сделал такое заявление накануне официального визита в США на следующей неделе.

Это был первый случай, отмечает издание, когда Сеул выразил готовность предоставить Украине оружие, более чем через год после того, как исключил возможность предоставления летальной помощи.

Ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор пыталась избегать противостояния с Россией из-за ее компаний, работающих там, и влияния Москвы на Северную Корею, несмотря на растущее давление со стороны западных стран в отношении поставок оружия.

"Я считаю, что не будет никаких ограничений в поддержке защиты и восстановления страны, подвергшейся незаконному вторжению, как по международному, так и по внутреннему праву, — сказал Юн. — Однако, учитывая наши отношения со сторонами, участвующими в войне, и развитие событий на поле боя, мы будем принимать наиболее адекватные меры".

Читайте также на портале "Комментарии" — какой исход российско-украинской войны устроит Китай – возможен ли союз с РФ. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-yoon-opens-door-possible-military-aid-ukraine-2023-04-19/
Теги:
comments

Обсуждения

xxxx

сегодня, 08:34

Не хватает секса или отношений? Красивые и не очень, свободные и замужные все они ищут мужчин. Здесь легко найти девушку, любовницу или телку на ночь, не упусти свой шанс----- https://urlis.net/club


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!