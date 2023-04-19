Вашингтон озвучил приоритеты военной помощи Украине

США и другие партнеры Украины хорошо проинформированы о нуждах украинской армии. Определены три главных приоритета оборонной помощи. Замминистра обороны США по политике Колин Кал отметил, что Украине еще нужны средства ПВО, артиллерия и бронированная техника. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников

"Их три главных приоритета – три наших главных приоритета: противовоздушная оборона, артиллерия, механизированные и бронетехнические силы и все, что необходимо для обслуживания и поддержки этих транспортных средств", — рассказал чиновник Пентагона.

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Отметим, известно, что очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится 21 апреля. Каковы ожидания от партнеров? Что нам остро необходимо – пусть даже без особого афиширования? Будет ли на встрече поднят вопрос "утечек" из Пентагона, наделавший в последнее время много шума? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Также издание "Комментарии" сообщало – не исключено, что поездки российского диктатора Путина на оккупированные территории Украины связаны с поиском потенциальных виновных в успехе ВСУ. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW). В этом же отчете отмечается, что решение об отмене в РФ ежегодного шествия "Бессмертного полка" в честь Дня Победы, вероятно, связано с желанием уменьшить публичное обсуждение о потерях на российско-украинской войне. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данные утверждения.



