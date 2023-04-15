В ожидании 11-го «Рамштайна»: что нам больше всего необходимо

Известно, что очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится 21 апреля. Каковы ожидания от партнеров? Что нам остро необходимо – пусть даже без особого афиширования? Будет ли на встрече поднят вопрос "утечек" из Пентагона, наделавший в последнее время много шума? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Коалиция «Рамштайн». Фото: из открытых источников

Можно рассчитывать на то, что в среднесрочной перспективе вопрос о предоставлении нам F-16 решится положительно

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев обращает внимание, что в этот раз встреча состоится очно, непосредственно на базе "Рамштайн", давшей название собственно формату.

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И по ходу Рамштайна-11, а также по результатам встречи, мы можем получить ответ касательно того, готовится или не готовится, состоится или не состоится большое военное наступление ВСУ на ключевых участках фронта". "Напомню, что периодически заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины проходят по видео-связи. И, как правило, более серьезные решение принимаются, когда встреча проходит в очном формате, – поясняет эксперт. – В этот раз к ней особое внимание еще и на фоне разного рода слухов, конспирологии, теорий, сценариев о том, будет ли большое украинское контрнаступление весной-летом

По словам эксперта, публичная часть "Рамштайна" – предоставление нового пакета военной помощи. Он включает в себя и некоторые уже озвученные позиции.

"Так, министр обороны США Ллойд Остин, рассказал, что нам предоставят, прежде всего, снаряды и средства ПВО. Последние важны не только для защиты, но и для прикрытия наступательных операций, а именно – штурмовых групп от российской военной авиации. Непубличная часть, как мне кажется, сосредоточится вокруг передачи Украине самолетов F-16. Поступление МиГ уже идет полным ходом. Но это не та боевая авиация, которая может обеспечить Украине хотя бы равенство с РФ в воздухе. Можно рассчитывать на то, что в среднесрочной перспективе вопрос о предоставлении нам F-16 решится положительно", – считает Вадим Карасев.

Что касается утечек разведданных из Пентагона, это, по мнению эксперта, более медийный скандал. Который касается, прежде всего, разведслужб и контрразведывательных операций.

"Такие вопросы, как правило, не выносятся на обсуждение в форматах, которые можно назвать военно-дипломатическими – как "Рамштайн". Выражаясь литературным языком, истории "рыцарей плаща и кинжала" – не для "Рамштайна", а больше для прессы, для разного рода экспертных интерпретаций и оценок", – заключает Вадим Карасев.

Важной темой обсуждения будет формирование графика поставок артиллерийских снарядов

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов рассуждает так:

"Первый приоритет для заседания в формате "Рамштайн" – полное обеспечение потребностей ВСУ для проведения наступательной операции. Украинские войска должны получить достаточное огневое преимущество. И это нужно не только для ближайшего наступления, но и дальнейших действий по деоккупации. Поставка бронированной техники и основных боевых танков производится, согласно утвержденным графикам. Однако противник всё еще имеет преимущество в воздухе. Ударные вертолеты и самолеты российских воздушно-космических сил представляют серьезную угрозу нашим силам наступления. Именно поэтому на всех высоких встречах президент Зеленский настаивает на принятии партнерами решения о поставках Украине современных боевых самолетов. Пока есть первые сигналы о возможности передачи МиГ-29, но в перспективе это должны быть и истребители F-16. Тренировка пилотов и передача наземной инфраструктуры займет несколько месяцев, политическое решение еще не принято, однако и на "Рамштайне" украинская делегация будет говорить о необходимости такой технике".

Эксперт акцентирует, что современные истребители необходимы нам также и для усиления противоракетной обороны. Информация об истощении запасов боекомплекта для комплексов ПРО стала публичной, и усиление воздушного компонента общей системы противоракетной защиты будет очень актуально, поясняет Игорь Попов.

Важной темой обсуждения, по его мнению, будет формирование графика поставок артиллерийских снарядов, тем более, что несколько крупных соглашений были согласованы в последнее время.

"Еще одно перспективное направление – дальнобойные ракеты. Эти системы позволяют уничтожать вражескую технику и склады боеприпасов в тыловых локациях. На временно оккупированных территориях находится достаточное количество таких целей, и политические условия неприменения подобных видов оружия по объектам на собственно российской территории могут быть учтены", – предполагает эксперт.

Он считает, что странная история с утечками документов Пентагона вряд ли будет оказывать какое-либо непосредственное влияние на поставки вооружения в Украину или на отношения с союзниками.

"В действительности, в опубликованных документах не было ничего нового или неожиданного, – подчеркивает Игорь Попов. – Украинский Генштаб имеет несколько вариантов проведения наступательных операций, и только он будет определять, когда и в каком направлении их проводить – в зависимости от достижения огневого превосходства и оценки успешности".

Публично слив секретных данных Пентагона точно не будет обсуждаться

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что вопросы, которые будут обсуждаться, точно коснутся увеличения поставок боеприпасов Украине. Тем самым создавая почву для успешного контрнаступления, которое сейчас активно готовится.

"Наверняка, поднимется тема ускорения поставок вооружений, которые были обещаны ранее. Есть сбои в графиках со стороны той же Испании. Речь, как правило, о торможении поставок танков "Леопард". Это – две главные темы для очного обсуждения", – считает эксперт.

Вопрос авиации, считает он, вряд ли будут обсуждать во всеуслышанье.

"Кулуарно, возможно, продолжат обговаривать тему поставок Украине самолетов советского образца. Так, буквально на днях Германия одобрила передачу нам Польшей еще пяти МиГов. Возможно, речь пойдет о большем количестве", – отмечает Максим Яли.

Что касается утечек документов из Пентагона, политолог не исключает кулуарного обсуждения.

"Некоторые документы, попавшие в Сеть, стали причиной политических скандалов в отдельных странах коалиции "Рамштайн". Но публично этот вопрос точно не будет обсуждаться, – прогнозирует эксперт. – Да и кулуарно – лишь в двухстороннем формате (между США и теми странами, где этот скандал вызвал особый резонанс)".

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