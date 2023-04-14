Почему россияне в тупике на Донбассе – о чем говорит шумиха вокруг контрнаступления ВСУ

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Кравцев Сергей
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что россияне больше не способны активно наступать на нескольких направлениях даже в Донецкой области. А потому масштабно штурмуют либо Бахмут, либо Авдеевку. Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинские защитники имеют несколько вариантов развития событий на фронте. По его словам, все предположения относительно контрнаступления ВСУ, которые сейчас делаются в публичном пространстве, не имеют под собой никаких оснований. Что можно сказать о битве за Донбасс, а также об информационной битве касательно грядущего украинского контрнаступления? Какие основные выводы следует сделать, к чему готовиться? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook
Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко поделился таким комментарием:
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Российская пропаганда, подчеркивает нардеп, работает круглосуточно. Противник хочет дискредитировать ВСУ, посеять неверие украинцев в собственные силы.
Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков рассуждает так:
Реальными планами, подчеркивает эксперт, располагает минимальное количество людей – и у них есть задачи поважнее, чем найти свою фамилию в новостях с сенсационными заявлениями. Тем более, акцентирует Сергей Быков, что утечка такой информации может стоить жизни нашим солдатам.
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль обращает внимание, что во время сражений в Украине, в том числе, битвы за Донбасс, мы увидели многочисленные ошибки российской армии. Ее неспособность проводить наступательные операции одновременно на нескольких направлениях. Непродуктивность и неэффективность вооруженных сил противника. Глупые решения командиров и дезориентацию солдат, отношение к которым в России традиционное – "пушечное мясо".
Это, продолжает эксперт, усугубляется отсутствием у подавляющего большинства российских военнослужащих мотивации, боевого духа. Саботирование процесса даже скрытой мобилизации, которую теперь хотят ужесточить, говорит само за себя, отмечает Катерина Коваль.
Что касается украинского контрнаступления и информационного шума вокруг этого, то, по словам эксперта, важно понимать – кроме деоккупации наших территорий это еще и серьезные потери в рядах ВСУ. А потому, поясняет Катерина Коваль, ввести противника в заблуждение, вынудить его принимать неправильные решения. Это одна из давно известных военных хитростей. Отсюда и так много информационного шума вокруг того – когда, где, какими силами мы можем наступать.
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