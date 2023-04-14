Почему россияне в тупике на Донбассе – о чем говорит шумиха вокруг контрнаступления ВСУ

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что россияне больше не способны активно наступать на нескольких направлениях даже в Донецкой области. А потому масштабно штурмуют либо Бахмут, либо Авдеевку. Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинские защитники имеют несколько вариантов развития событий на фронте. По его словам, все предположения относительно контрнаступления ВСУ, которые сейчас делаются в публичном пространстве, не имеют под собой никаких оснований. Что можно сказать о битве за Донбасс, а также об информационной битве касательно грядущего украинского контрнаступления? Какие основные выводы следует сделать, к чему готовиться? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Мы должны продолжать критично относиться к информации, доверять только проверенным источникам

Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко поделился таким комментарием:

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"Мне сложно говорить о состоянии на фронте и действиях военных, потому что я не военный. Все планы контрнаступления есть в Генштабе – и мы точно не узнаем ни о чём, пока само контрнаступление не состоится. Что же до информационной битвы – она происходит каждый день".

Российская пропаганда, подчеркивает нардеп, работает круглосуточно. Противник хочет дискредитировать ВСУ, посеять неверие украинцев в собственные силы.

"Мы должны продолжать критично относиться к информации, доверять только проверенным источникам, – акцентирует Алексей Гончаренко. – Точно могу сказать одно – нужно верить в наших воинов!".

Когда наступление начнется – мы все это увидим, а какое из направлений окажется основным – будет решаться в оперативном порядке

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"Мы все ждем, когда наша армия пойдет в наступление и выкинет оккупантов за пределы Украины. Очень бы хотелось, чтобы наступление началось завтра или, максимум, через неделю. Но оно наступит тогда, когда для этого будут достаточные условия, ресурсы и подходящий момент. На каких направлениях будет наступление – никто из тех, кто в теме, не скажет (и это логично). А все попытки публичных прогнозов – это погоня за кликами и популярностью".

Реальными планами, подчеркивает эксперт, располагает минимальное количество людей – и у них есть задачи поважнее, чем найти свою фамилию в новостях с сенсационными заявлениями. Тем более, акцентирует Сергей Быков, что утечка такой информации может стоить жизни нашим солдатам.

"Когда наступление начнется – мы все это увидим, а какое из направлений окажется основным – будет решаться в оперативном порядке, исходя из ситуации. Это, – поясняет эксперт, – нормальная практика во всех войнах".

Российская армия оказалась неготовой проводить наступательные операции одновременно на нескольких направлениях

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль обращает внимание, что во время сражений в Украине, в том числе, битвы за Донбасс, мы увидели многочисленные ошибки российской армии. Ее неспособность проводить наступательные операции одновременно на нескольких направлениях. Непродуктивность и неэффективность вооруженных сил противника. Глупые решения командиров и дезориентацию солдат, отношение к которым в России традиционное – "пушечное мясо".

Это, продолжает эксперт, усугубляется отсутствием у подавляющего большинства российских военнослужащих мотивации, боевого духа. Саботирование процесса даже скрытой мобилизации, которую теперь хотят ужесточить, говорит само за себя, отмечает Катерина Коваль.

Всё это демонстрирует слабость российской армии, ее звериную сущность. К сожалению, мы за такое осознание других стран, платим слишком дорогую цену". "За всем этим наблюдает и весь мир, делая соответствующие выводы, – подчеркивает она. – В том числе, касательно новых военных преступлений россиян, таких как казни украинских военнопленных

Что касается украинского контрнаступления и информационного шума вокруг этого, то, по словам эксперта, важно понимать – кроме деоккупации наших территорий это еще и серьезные потери в рядах ВСУ. А потому, поясняет Катерина Коваль, ввести противника в заблуждение, вынудить его принимать неправильные решения. Это одна из давно известных военных хитростей. Отсюда и так много информационного шума вокруг того – когда, где, какими силами мы можем наступать.

"При этом следует понимать, что те или иные планы могут меняться, в зависимости от оперативной обстановки, от того, что происходит на том или ином участке фронта. Глобальные события международного уровня тоже имеют значение. Уверена, у Генштаба есть не один, а ряд планов дальнейших действий ВСУ, у каждого из которых, в зависимости от того, как сложатся обстоятельства, имеются свои вариации. Нам точно нужна не одна наступательная операция, а ряд их, чтобы выйти на границы по состоянию на 1991 год. А именно это остается одной из основных целей Украины в этой войне. Вторая цель – добиться построения эффективной системы глобальной безопасности, предусматривающей, что никогда более не повторится агрессия, подобной той, которую ведет РФ против нашей страны, – подчеркивает Катерина Коваль. – И чтобы приблизить нашу победу, каждый должен делать свой вклад – на собственном фронте".

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