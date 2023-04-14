Данилов рассказал, сколько вариантов развития событий на фронте имеют ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские защитники имеют несколько вариантов развития событий на фронте. Все предположения относительно контрнаступления ВСУ, которые сейчас делаются в публичном пространстве, не имеют под собой никакой основы. Как передает издание "Комментарии", об этом Алексей Данилов заявил в эфире общенационального телемарафона.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Мы знаем обо всех процессах, которые происходят на фронте. У президента каждый день есть информация о положении дел на фронте, о положении дел в нашем секторе безопасности и обороны. Что касается наших военных планов, о них будут знать, когда это будет утверждено соответствующим образом. Все предположения под собой не имеют никакой основы. Все это будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение", – отметил Данилов.

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По его словам, украинские военные имеют "не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте, потому что это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день".

Данилов также подчеркнул, что контрнаступление еще не означает победу в этой сложной войне с Россией.

"У нас нет трактовки "контрнаступление". У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории, включая ситуацию 1991 года. Другой ситуации у нас на сегодняшний день нет. До тех пор, пока мы этого не сделаем, не сделают наши Вооруженные силы, ни о каком окончании войны идти речь не может", – подытожил Алексей Данилов.

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