Данилов рассказал, сколько вариантов развития событий на фронте имеют ВСУ

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Кравцев Сергей
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские защитники имеют несколько вариантов развития событий на фронте. Все предположения относительно контрнаступления ВСУ, которые сейчас делаются в публичном пространстве, не имеют под собой никакой основы. Как передает издание "Комментарии", об этом Алексей Данилов заявил в эфире общенационального телемарафона.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
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По его словам, украинские военные имеют "не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте, потому что это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день".
Данилов также подчеркнул, что контрнаступление еще не означает победу в этой сложной войне с Россией.
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