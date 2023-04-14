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Данилов рассказал, сколько вариантов развития событий на фронте имеют ВСУ

Секретарь СНБО отметил, что есть понимание необходимости освобождения всей территории Украины до границ 1991 года

сегодня, 07:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские защитники имеют несколько вариантов развития событий на фронте. Все предположения относительно контрнаступления ВСУ, которые сейчас делаются в публичном пространстве, не имеют под собой никакой основы. Как передает издание "Комментарии", об этом Алексей Данилов заявил в эфире общенационального телемарафона.

Данилов рассказал, сколько вариантов развития событий на фронте имеют ВСУ

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Мы знаем обо всех процессах, которые происходят на фронте. У президента каждый день есть информация о положении дел на фронте, о положении дел в нашем секторе безопасности и обороны. Что касается наших военных планов, о них будут знать, когда это будет утверждено соответствующим образом. Все предположения под собой не имеют никакой основы. Все это будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение", – отметил Данилов. 


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По его словам, украинские военные имеют "не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте, потому что это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день". 

Данилов также подчеркнул, что контрнаступление еще не означает победу в этой сложной войне с Россией.

"У нас нет трактовки "контрнаступление". У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории, включая ситуацию 1991 года. Другой ситуации у нас на сегодняшний день нет. До тех пор, пока мы этого не сделаем, не сделают наши Вооруженные силы, ни о каком окончании войны идти речь не может", – подытожил Алексей Данилов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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