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Что скрывается за визитом Путина или его двойника на оккупированные территории Украины

Кремль обеспокоен растущими потерями российской армии на войне в Украине

сегодня, 11:04
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Автор:

Кравцев Сергей

Не исключено, что поездки российского диктатора Путина на оккупированные территории Украины связаны с поиском потенциальных виновных в успехе ВСУ. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW). В этом же отчете отмечается, что решение об отмене в РФ ежегодного шествия "Бессмертного полка" в честь Дня Победывероятно, связано с желанием уменьшить публичное обсуждение о потерях на российско-украинской войне. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данные утверждения.

Что скрывается за визитом Путина или его двойника на оккупированные территории Украины

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль попытался показать, что "всё под контролем", что РФ не собирается бросать территории, которые намереваются в ближайшее время деоккупировать ВСУ

Политтехнолог Борис Тизенгаузен не согласен с тезисом, что визит Путина на временно оккупированные территории Украины связан с поиском виноватых.


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"Считаю, что подобные визиты совершает не сам Путин. Недавние утечки информации дали понять, что руководители т.н. "Л-ДНР" сидят на длительной самоизоляции, прежде, чем встретиться с ПутинымТак с какого перепуга последний будет прилетать куда-то и общаться с генералами, которые точно на изоляции не были? Скорее всего, посылают двойника, – считает эксперт. – А цель – показать, что "всё под контролем", что РФ не собирается бросать эти территории, которые намереваются в ближайшее время деоккупировать ВСУ".

Но показывать можно всё, что угодно. Реальности это не изменит, подчеркивает Борис Тизенгаузен. А реальность вскоре будет продемонстрирована на поле боя.

"Что касается отмены в этом году шествия "Бессмертного полка", то, действительно, это связано с огромными потерями РФ в войне против Украины. И Кремль логично опасается, что российские граждане станут нести именно эти портреты, а не дедов-прадедов, заставших Вторую мировую", – констатирует политтехнолог.

Всё далеко не так хорошо, как пытается показать Кремль и его пропагандисты

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассуждает так:

"Визит Путина на временно оккупированные украинские территории (если это, действительно, был Путин, а не его двойник) – традиционный метод российской пропаганды выдавать желаемое за действительное. Мол, так называемая "специальная военная операция" (по сути – война) идет по плану. Хоть, кажется, все уже понимают, что планы, если они и были, поломаны ВСУ", – отмечает полковник.

По его словам, та же отмена шествия "Бессмертного полка", парадов в ряде городов, доказывает, что всё далеко не так хорошо, как пытается показать Кремль и его пропагандисты.

"Российское общество всё больше не верит путинскому режиму и его рупорам. Реальные рейтинги, реальное доверие летит вниз. Явный признак этого – когда Путина начинают садить на дельтапланы, в батискафы, отправлять, как сейчас, в якобы фронтовые вояжи. Весьма похоже, что и в самом Кремле уже не особо верят, что получится удержать временно оккупированные территории, – отмечает Влад Волошин. – Российская власть явно готовится к новым тяжелейшим ударам".

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Источник: https://comments.ua/
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