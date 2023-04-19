Что скрывается за визитом Путина или его двойника на оккупированные территории Украины

Не исключено, что поездки российского диктатора Путина на оккупированные территории Украины связаны с поиском потенциальных виновных в успехе ВСУ. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW). В этом же отчете отмечается, что решение об отмене в РФ ежегодного шествия "Бессмертного полка" в честь Дня Победы, вероятно, связано с желанием уменьшить публичное обсуждение о потерях на российско-украинской войне. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данные утверждения.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль попытался показать, что "всё под контролем", что РФ не собирается бросать территории, которые намереваются в ближайшее время деоккупировать ВСУ

Политтехнолог Борис Тизенгаузен не согласен с тезисом, что визит Путина на временно оккупированные территории Украины связан с поиском виноватых.

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Так с какого перепуга последний будет прилетать куда-то и общаться с генералами, которые точно на изоляции не были? Скорее всего, посылают двойника, – считает эксперт. – А цель – показать, что "всё под контролем", что РФ не собирается бросать эти территории, которые намереваются в ближайшее время деоккупировать ВСУ". "Считаю, что подобные визиты совершает не сам Путин. Недавние утечки информации дали понять, что руководители т.н. "Л-ДНР" сидят на длительной самоизоляции, прежде, чем встретиться с Путиным

Но показывать можно всё, что угодно. Реальности это не изменит, подчеркивает Борис Тизенгаузен. А реальность вскоре будет продемонстрирована на поле боя.

"Что касается отмены в этом году шествия "Бессмертного полка", то, действительно, это связано с огромными потерями РФ в войне против Украины. И Кремль логично опасается, что российские граждане станут нести именно эти портреты, а не дедов-прадедов, заставших Вторую мировую", – констатирует политтехнолог.

Всё далеко не так хорошо, как пытается показать Кремль и его пропагандисты

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассуждает так:

"Визит Путина на временно оккупированные украинские территории (если это, действительно, был Путин, а не его двойник) – традиционный метод российской пропаганды выдавать желаемое за действительное. Мол, так называемая "специальная военная операция" (по сути – война) идет по плану. Хоть, кажется, все уже понимают, что планы, если они и были, поломаны ВСУ", – отмечает полковник.

По его словам, та же отмена шествия "Бессмертного полка", парадов в ряде городов, доказывает, что всё далеко не так хорошо, как пытается показать Кремль и его пропагандисты.

"Российское общество всё больше не верит путинскому режиму и его рупорам. Реальные рейтинги, реальное доверие летит вниз. Явный признак этого – когда Путина начинают садить на дельтапланы, в батискафы, отправлять, как сейчас, в якобы фронтовые вояжи. Весьма похоже, что и в самом Кремле уже не особо верят, что получится удержать временно оккупированные территории, – отмечает Влад Волошин. – Российская власть явно готовится к новым тяжелейшим ударам".

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