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В России отменили шествие "Бессмертного полка": официальная причина

Шествие должно было пройти 9 мая

сегодня, 18:01
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Автор:

Константин Куликов

Традиционные шествия "Бессмертного полка" на 9 мая в России в этом году не состоятся из "соображений безопасности", портреты ветеранов предлагается размещать в соцсетях и на автомобилях, заявили организаторы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

В России отменили шествие "Бессмертного полка": официальная причина

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Организаторы в этом году отказались от его проведения в российских городах, сообщает во вторник, 18 апреля, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря движения Ольгу Байбулову. По ее словам, в этом году решено "уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире".


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"Традиционный формат" акции тем самым будет расширен, а чтить память советских воинов, воевавших против гитлеровской Германии во Второй мировой войне, будут "в течение всего дня", добавила Байбулова. В свою очередь сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева уточнила в интервью РИА "Новости", что решение "использовать максимально различные форматы" принято по причинам безопасности. Цунаева предложила желающим размещать фотографии своих родственников-ветеранов в соцсетях, на одежде, автомобилях, а также на сайте движения, пишет ТАСС.

Акция "Бессмертный полк", приуроченная к 9 мая, проводилась в РФ ежегодно в течение последних лет. В 2020 и 2021 годах она прошла из-за пандемии в онлайн-формате, а в 2022 году, уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, была проведена в традиционной форме.

В 2023 году также отменены парады на 9 мая в приграничных с Украиной Курске и Белгороде.

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