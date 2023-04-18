Зеленский снова посетил линию фронта: где именно был президент

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку, где встретился с бойцами на линии фронта и в госпитале. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы главы государства.

Зеленський знов відвідав фронт. Скріншот

"Авдеевка. Передовые позиции украинских защитников. Имею честь сегодня быть здесь. Наряду с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений. Наряду с нашими героями", — прокомментировал Владимир Зеленский в своем официальном телеграмм-канале.

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На видео видно, как Зеленский находится в полуразрушенном городе, впоследствии едет по улицам на бронированном авто, а потом — вручает награды бойцам в одном из полуразрушенных помещений. Бойцы, в свою очередь, подарили президенту шеврон 110 бригады.

Глава государства также посетил госпиталь, где также вручил награды украинским защитникам.

"Благодарю наших воинов за службу, — передает слова Зеленского его пресс-служба. — Выздоравливайте как можно быстрее. Всего вам лучшего. Благодарен представителям медицинской службы ВСУ, которые борются за победу для Украины. Здоровье вам, которое вы также даете нашим ребятам".

Ранее Зеленский уже посещал Бахмут.

Напомним, что сегодня же стало известно о визите Путина в оккупированные Херсонскую и Луганскую области. Путин хочет походить на Зеленского, говорят политики, комментируя его визит в Украину.

А Пескову пришлось оправдываться за прокол по видеопоездке Путина в Украину.

Между тем, эксперт озвучил четыре индикатора готовности ВСУ к контрнаступлению. Первый – наличие необходимых видов вооружений и боеприпасов.