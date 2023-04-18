Лукашенко пообещал помощь главарю "ДНР"

Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главарем террористической "ДНР" Денисом Пушилиным. Видео его протокольной встречи опубликовано в телеграмм-каналах hосСМИ.

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В ходе встречи Лукашенко отметил, что "они не чужие" друг другу люди и он хочет помочь Донецку.

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По словам Лукашенко, он также хотел "услышать из первых уст ситуацию в Донецкой народной республике", а также "как там на фронте у нас дела".

— Центральный участок у вас, самый сложный, идут бои и севернее, и южнее... И в направлении Донецка. Людям тяжеловато. В этой ситуации чем Беларусь может помочь Донецку? Работы впереди еще много, нужно восстанавливаться, нужно восстанавливать промышленное производство, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут и кормить людей надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужые нам люди перестали страдать, — заявил Лукашенко.

Следует отметить, что лидер Беларуси выступает одним из главных союзников Путина на постсоветском пространстве. Беларусь является не только членом СНГ и военно-политического блока ОДКБ, но вместе с Россией образует так называемое Союзное государство. Одним из последних решений Путина, о котором было сказано публично, было перебазирование в Беларусь тактического ядерного оружия. Оно по-прежнему будет контролироваться РФ, но Россия будет обучать ее применению экипажи десяти самолетов. Также РФ, по словам российского диктатора, передала в Беларусь ракетный комплекс "Искандер", способный быть носителем ТЯО.

По словам российского посла в Беларуси Грызлова, ТЯЗ разместят у границы с Польшей.

Кроме того, накануне Лукашенко посетил Китай. После чего озвучил очередной "мирный план", одновременно пригрозив ядерным оружием.

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