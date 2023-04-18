Россия готовится к новому массированному удару: Когда это может произойти

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Моесеенко Валентина
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала на брифинге 18 апреля, что Россия, вероятно, готовит массированный удар, пишут "Комментарии".
РФ может готовить ракетный удар на очередную «сакральную» дату
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Спикер и пояснила, что нынешнее затишье на Юге страны связано, в том числе и с нехваткой ракет "Калибр" у россиян. Сейчас в море находятся четыре ракетоносителя с общим залпом 24 "Калибры".
По словам чиновника, Россия готова применить оружие, и вопрос о том, что они пытаются экономить ракеты. То есть запас ракет у Кремля близок к критическому, но нельзя исключать, что враги атакуют.
Более того, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты будут использовать все то, что будет под рукой. В частности, он пояснил, что ракета Х-50 такая же, как "Калибры" – то есть может лететь достаточно далеко и доставать любую точку Украины.
Напомним, "Комментарии" писали, что перед Вооруженными силами Украины открывается окно возможностей для контрнаступления, его временные рамки не ограничены апрель-май или июнь-июль.
Как писали "Комментарии", Украина собрала сотни досье на подозреваемых в военных преступлениях россиян Информацию о военных преступниках собирают, чтобы привлечь их к ответственности.
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