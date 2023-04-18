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Россия готовится к новому массированному удару: Когда это может произойти

Кремль может атаковать Украину во время майских праздников. Речь идет о так называемых "знаковых" датах

сегодня, 17:17
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Автор:

Моесеенко Валентина

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала на брифинге 18 апреля, что Россия, вероятно, готовит массированный удар, пишут "Комментарии".

Россия готовится к новому массированному удару: Когда это может произойти

РФ может готовить ракетный удар на очередную «сакральную» дату


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"Нельзя исключать, что они готовят отсроченный массированный ракетный удар типа шокового воздействия поближе к своим сакральным датам. Для Одессы знаковыми еще второе мая и девятое мая – знаковая дата для россиян. По аналитике это вполне вероятные даты, к которым враг может подготовиться тщательно", – заверила Гуменюк.

Спикер и пояснила, что нынешнее затишье на Юге страны связано, в том числе и с нехваткой ракет "Калибр" у россиян. Сейчас в море находятся четыре ракетоносителя с общим залпом 24 "Калибры".

"Использование "Калибров" врагом маловероятно, ведь у оккупантов этих ракет осталось мало, однако Россия может наносить ими точечные удары по важным объектам, — говорит Наталья Гуменюк. – А атаки ракетами Россия использует как один из приоритетных способов предоставлять себе искусственное преимущество, когда нет успехов на поле боя".

По словам чиновника, Россия готова применить оружие, и вопрос о том, что они пытаются экономить ракеты. То есть запас ракет у Кремля близок к критическому, но нельзя исключать, что враги атакуют.

"Море бурлит очень сильно, но расслабляться не следует. Помним, что подводные ракетоносители они оставляли даже во время шторма на дежурстве", – объяснила Гуменюк.

Более того, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты будут использовать все то, что будет под рукой. В частности, он пояснил, что ракета Х-50 такая же, как "Калибры" – то есть может лететь достаточно далеко и доставать любую точку Украины.

Напомним, "Комментарии" писали, что перед Вооруженными силами Украины открывается окно возможностей для контрнаступления, его временные рамки не ограничены апрель-май или июнь-июль.

Как писали "Комментарии", Украина собрала сотни досье на подозреваемых в военных преступлениях россиян Информацию о военных преступниках собирают, чтобы привлечь их к ответственности.



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