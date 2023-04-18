Зачем Путин вновь приехал на оккупированные территории Украины

Российский диктатор Владимир Путин якобы посетил оккупированные части Херсонской и Луганской областей Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят эти визиты.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Без военных успехов авторитет Путина продолжит падать, как и моральный дух российской армии

Политолог Дмитрий Воронков уверен, что мы видим просто очередную часть плана по посещению российским руководством временно оккупированных территорий. В марте, напоминает он, Путин (или его двойник) уже посещал Крым и Мариуполь, в этот раз – Херсонщину и Луганщину.

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Такие визиты, по словам эксперта, преследуют ряд целей.

Во-первых – мотивирующий фактор. Показать россиянам, что Путин считает эти территории частью РФ. А также продемонстрировать жителям временно оккупированных территорий, что Россия их якобы "не бросает".

"Речь, понятно, прежде всего, о пророссийских жителях, – поясняет Дмитрий Воронков. – Не исключено, что это еще и попытка повлиять на принудительную мобилизацию жителей оккупированных территорий".

Во-вторых, продолжает политолог, таким образом Кремль надеется как-то вдохновить собственно оккупационные войска, которые, действительно, очень боятся грядущего украинского наступления.

В-третьих, имеет место определенный имиджевый момент.

"Путин таким образом хочет (используя как кальку периодические посещения президентом Украины боевых позиций ВСУ), продемонстрировать некую якобы смелость", – отмечает Дмитрий Воронков.

В-четвертых, возможно, это своеобразная инспекция того, насколько захваченные территории готовы к обороне в преддверии наступательных действий ВСУ.

"Не думаю, что такие визиты как-то помогут путинскому режиму. Без военных успехов авторитет Путина продолжит падать, как и моральный дух российской армии. А украинцы и союзники сделают всё, чтобы военных успехов у оккупантов не было", – уверен эксперт.

Новости о путинских вояжах больше свидетельствуют о начале предвыборной кампании

Политтехнолог Петр Охотин рассуждает так:

"Визиты Путина на оккупированные территории такие засекреченные и такие постановочные, что веры в них мало. А даже, если приезжал? Гитлер также периодические посещал оккупированные территории, также строил себе схроны. И это ему никак не помогло".

По мнению эксперта, новости о путинских вояжах больше свидетельствуют о начале предвыборной кампании (а в РФ выборы президента в 2024 году, как, кстати, в Украине и США)

"Однако на фоне того же медийно активного главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, нудный и раздражающий Путин теряется даже для российского потребителя. В нем нет драйва, нет надрыва. Нудный и явно "с душком" продукт не сделает свежим даже вся массированная инфраструктура кремлевской пропаганды", – заключает Петр Охотин.

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