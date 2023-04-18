Зачем Путин вновь приехал на оккупированные территории Украины

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин якобы посетил оккупированные части Херсонской и Луганской областей Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят эти визиты.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Политолог Дмитрий Воронков уверен, что мы видим просто очередную часть плана по посещению российским руководством временно оккупированных территорий. В марте, напоминает он, Путин (или его двойник) уже посещал Крым и Мариуполь, в этот раз – Херсонщину и Луганщину.
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Такие визиты, по словам эксперта, преследуют ряд целей.
Во-первых – мотивирующий фактор. Показать россиянам, что Путин считает эти территории частью РФ. А также продемонстрировать жителям временно оккупированных территорий, что Россия их якобы "не бросает".
Во-вторых, продолжает политолог, таким образом Кремль надеется как-то вдохновить собственно оккупационные войска, которые, действительно, очень боятся грядущего украинского наступления.
В-третьих, имеет место определенный имиджевый момент.
В-четвертых, возможно, это своеобразная инспекция того, насколько захваченные территории готовы к обороне в преддверии наступательных действий ВСУ.
Политтехнолог Петр Охотин рассуждает так:
По мнению эксперта, новости о путинских вояжах больше свидетельствуют о начале предвыборной кампании (а в РФ выборы президента в 2024 году, как, кстати, в Украине и США)
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сегодня, 09:40
Карликове змагання - хто більше разів побував на передовій. Саме в цей час інтенсивність стихає. Але є і добра новина. Загиблих у цій православно вбивчій війні екстремізму у 5 разів менше ніж лякали. Ціна більш ніж прийнятна, враховуючи ціль: показати хто головний і догодити власникам цієї війни. Та й гинуть тільки другорядні, їм грошима все компенсується.