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Путин приехал на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины

Российские пропагандисты сообщают о якобы визитах Путина на фронт

сегодня, 08:34
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Автор:

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин якобы посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, а также штаб нацгвардии "Восток" на Луганском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Путин приехал на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины

Владимир Путин в Херсонской области. Фото: из открытых источников

"Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников", – говорится в сообщении российских пропагандистов.


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Отмечается, что Путина интересовала обстановка на Херсонском и Запорожском направлениях. Якобы Путин в штабе "Днепр" поздравил захватчиков с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, как сказал диктатор, принадлежала "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи".

Посетив штаб нацгвардии "Восток" Путин якобы заслушал доклады генерал-полковника Лапина, других высших офицеров об обстановке на Луганском направлении, сообщает пресс-служба Кремля. При этом в Кремле уточняют, что поездки Путина в штабы на херсонском и луганском направлении заранее не готовились.                                                                                              

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Источник: https://ria.ru/20230418/putin-1865970077.html
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