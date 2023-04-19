В США рассказали, зачем на самом деле Путин приезжал на оккупированных территории

Для многих неожиданный приезд президента РФ Владимира Путина на временно оккупированные регионы Украины, вероятно, был направлен на публичное выявление потенциальных виновных в случае успеха наступления ВСУ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, Путин выслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других неназванных военачальников о ситуации на южной части фронта. Путин также встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на Луганском направлении. Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина – как командира, курирующего Луганское направление, чтобы в случае провала обвинить их в успешном контрнаступлении ВСУ.

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Среди других ключевых выводов ISW: президент РФ Владимир Путин продолжает изображать из себя лидера военного времени в ожидании запланированного украинского контрнаступления.

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