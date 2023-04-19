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В США рассказали, зачем на самом деле Путин приезжал на оккупированных территории

Аналитики ISW считают, что Путин на оккупированных территориях искал потенциальных виновных в успехе ВСУ

сегодня, 07:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Для многих неожиданный приезд президента РФ Владимира Путина на временно оккупированные регионы Украины, вероятно, был направлен на публичное выявление потенциальных виновных в случае успеха наступления ВСУ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, зачем на самом деле Путин приезжал на оккупированных территории

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, Путин выслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других неназванных военачальников о ситуации на южной части фронта. Путин также встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на Луганском направлении. Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина – как командира, курирующего Луганское направление, чтобы в случае провала обвинить их в успешном контрнаступлении ВСУ.


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Среди других ключевых выводов ISW: президент РФ Владимир Путин продолжает изображать из себя лидера военного времени в ожидании запланированного украинского контрнаступления. 

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-18-2023
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