Война в Украине: о чем говорит «миротворчество» ряда стран – почему Западу нельзя медлить

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отправившийся в турне, в рамках которого в течение этой недели посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, заявил, что Россия якобы хочет скорее закончить войну (которую называет "конфликт в Украине"). Это происходит на фоне весьма сомнительных "миротворческих" инициатив со стороны Бразилии. Не оставляет свои порывы в данном направлении и Китай, чей февральский "мирный план" также не вызвал особого энтузиазма. Как оцениваете этот парад "миротворцев" и зарубежные маневры Лаврова? Что важно понимать Украине и Западу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Визит Сергея Лаврова в Бразилию. Фото: из открытых источников

Если Запад продолжит медлить, если война выйдет за пределы 2023 года, это станет серьезным ударом по демократическому миру

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

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"Китай, часть европейских (типа той же Венгрии) и латиноамериканских стран не поощряют войну, но выступают и против санкций, призывая искать некий мирный путь. Настаивают на переговорах, на том, чтобы остановить войну прямо сейчас. Однако это бы значило де-факто зафиксировать статус присутствия РФ на украинских территориях в том варианте, который имеем на данный момент. Фактически – оккупация Крыма, а также частей Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей".

Тот же Китай, продолжает эксперт, выдает себя за нейтральную сторону, но при этом, демонстративно поддерживает отношения с РФ. А ведь мог бы сыграть свою роль в упреждении ядерных рисков. И соответствующие заявления со стороны официального Пекина мы слышим периодически. Что там против применения и распространения ядерного вооружения, против шантажа с помощью атомных электростанций, в том числе – Запорожской АЭС.

Как и Россия со своей – как можно больше отхватить, не позволить освободить уже оккупированные территории. Без решимости и готовности Запада помогать нам максимально, без понимания им, что без военного преимущества Украины не может быть стартовой точки в переговорах о мире, не будет понимания – какой это должен быть мир, как должна завершиться эта война, – акцентирует Олеся Яхно. – До контрнаступления ВСУ у Запада еще есть время. Если он продолжит медлить, если война выйдет за пределы 2023 года, войдя в 2024-й, когда в ряде стран Запада (включая США) будут выборы, это станет серьезным ударом по демократическому миру. Выигрывает тут только Китай, который явно хочет усилить свои геополитические позиции. Последние события демонстрируют, что КНР пытается перетянуть на свою сторону Европу и не только ее в идеологическом противостоянии с США". "При этом Украина уже определилась с целью – вернуть территории по состоянию на 1991 год.

Ряд политиков в мире действительно готовы помогать стране-агрессору

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко считает, что все последние вояжи Лаврова демонстрируют изменения во внешней политике РФ начавшиеся после полномасштабного вторжения в Украину.

"Это переориентация на развивающиеся страны, на "Третий мир", в пику Западу и на волне нежелания кооперации с ним. Здесь, безусловно, есть почва для нахождения ситуативно прагматичного интереса ряда антизападных элит в Южной Америке, Африке, Азии. Однако РФ пытается изобразить это неким новым союзничеством, долгосрочным и стабильным, чем эта ситуативная переориентация вовсе не является", – считает эксперт.

По его словам, ряд политиков в мире, действительно, готовы помогать стране-агрессору в обходе санкций там, где это выгодно им. Готовы они и критиковать западные элиты.

"Однако это не ведет к некоему реальному сплочению, – уверен Ярослав Божко. – Каждый остается при своем, а критика для многих стран является лишь инструментом торга с Западом за более выгодные условия".

РФ же, акцентирует эксперт, пытается из этой тенденции выжать разрыв между глобальными Центром и Периферией. Однако это ведет и к серьезным проблемам для развития самих стран "Третьего мира", подчеркивает Ярослав Божко.

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