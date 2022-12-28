Что такое мирный план Зеленского из 10 пунктов

Президент Украины продвигает идею своего мирного плана по 10 пунктам для завершения войны в Украине. Недавно Зеленский обсудил формулу мира с президентом США Джо Байденом и призвал на основе мирного плана провести Глобальный саммит мира. Но что такое мирный план Зеленского по 10 пунктам? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на выступление Зеленского на Саммите "Группы двадцати".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Впервые президент Украины представил мирный план на Саммите G20 на Бали. Ниже вы узнаете, что предполагает план Зеленского.

Радиационная и ядерная сохранность. Основная цель восстановить безопасность вокруг крупнейшей в Европе АЭС в Запорожской области, ныне оккупированной российской армией.

Продовольственная безопасность . Обеспечить защиту отправки зерна в беднейшие страны, чтобы спасти мир от голода.

Энергетическая сохранность. Состоит в восстановлении инфраструктуры Украины после массовых террористических ракетных обстрелов Россией. Кроме того, создать механизм ценовых ограничений для РФ.

Освобождение всех пленных и депортированных. Возвращение в Украину всех военнопленных, а также гражданских, насильно вывезенных в Россию, включая детей.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины. По этому пункту Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в рамках резолюций Генассамблеи ООН. Таким образом, будет восстановлена сила международного права.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий. Российская армия должна покинуть территорию Украины, а контроль должен перейти к украинским властям.

Возвращение справедливости. Основа этого пункта – это создание трибунала по преступлениям, которые были совершены в результате российской агрессии. Кроме того, создать механизм компенсаций за ущерб, который создала Россия.

Противодействие экоциду. Из-за Российской агрессии миллионы гектаров леса были сожжены обстрелами, сотни тысяч гектаров загрязнены минами и снарядами, а угольные шахты были затоплены. Кроме того, в результате российской агрессии погибли животные в зоопарках, на фермах и акваториальных водах. Из-за российского нападения в Украине загрязнена вода и почва вредными веществами. Поэтому необходим механизм оценки ущерба, который должна компенсировать Россия за экоцид.

Недопущение эскалации. Создание реальных гарантий безопасности Украины, чтобы не допустить повторное нападение.

Фиксация окончания войны. Создать и подписать необходимый документ, удостоверяющий конец войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что слова Зеленского попали в топ 10 политических цитат года.

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