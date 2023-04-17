Война в Украине: почему вслед за китайскими появились «мирные» инициативы по-бразильски

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Теперь он призывает международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва. Фото: из открытых источников

За предложения надо поблагодарить устами спикера президента Зеленского или кого-то типа Подоляка и дальше – свое делать

Если называть вещи своими именами, то идеи да Силвы совершенно оторваны от реалий. Так считает экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан.

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"Во-первых, он предлагает отказаться от Устава ООН и ряда других многосторонних и/или двусторонних договоров (сторонами которых были на момент начала войны в феврале 2014 года Украина и так называемая российская федерация) и смириться с тем, что государственная террористическая группировка рашистов временно оккупировала территорию Украины – государства, которое является членом ООН, и границы которого признаны всем миром, в том числе самой Бразилией. Во-вторых, бразильский президент игнорирует то, что российская недоармия в течение года потерпела уже ряд военных поражений и находится накануне "большого шухера", если употреблять сленг известного киношного советского "героя" Попандопуло. В-третьих, он стыдливо избегает определения субъекта – россии – развязавшего войну. Напротив, по его мнению, в войне виновата не россия, а Запад", – отмечает эксперт.

По его мнению, если бы озвученные инициативы принадлежали какому-то рядовому лицу, его запросто можно было бы назвать находящимся не в своем уме – и послать эти "идеи" вслед за крейсером "Москва". Однако проблема в том, акцентирует Вадим Трюхан, что их автор – целый президент государства, являющегося членом уважаемого клуба G20.

Что касается украинской реакции на такие "предложения", то, по мнению экс-дипломата, есть универсальный рецепт.

"За предложения надо поблагодарить (с юмором, конечно) устами спикера президента Зеленского или кого-то типа Подоляка. И дальше – свое делать. После того, как мы выгоним рашистов из своей, Богом нам данной земли, и заставим российскую недоармию капитулировать, президент Бразилии свое мнение изменит. Как и все остальные "миротворцы", выступающие за мир во всем мире за счет Украины, – прогнозирует Вадим Трюхан. – А еще стоит, наконец, назначить квалифицированного дипломата Послом Украины в Бразилии – и значительно усилить само посольство. Ибо абсолютная неосведомленность руководства Бразилии о том, что происходит в Европе, в том числе, почему рашисты начали войну против Украины, – это и наш серьезный прокол на дипломатическом фронте, который следует безотлагательно исправлять".

Ускоряется поиск скорейшего способа прекращения войны, вопрос лишь – насколько приемлем такой способ будет для нас

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник считает, что создание любой другой посреднической группы для формирования переговорной площадки будет означать, что точно не все предложения из мирного плана президента Зеленского будут приняты. Что украинские предложения не станут основой для выработки международного мирного плана. И, что его станут разрабатывать страны, которые холодно и цинично относятся к Украине. Для которых эта война – далекий конфликт, не затрагивающий их экзистенциальные потребности и интересы. Конфликт, не угрожающих их существованию.

"Мирный план от таких стран может предусматривать элементы потери Украиной части суверенитета и территорий", – предостерегает эксперт.

По его словам, такая "миротворческая" активизация со стороны тех же Китая, Бразилии и прочих стран началась не случайно.

Украина, понятно, считает, что с помощью готовящихся наступательных действий сможет достигнуть нужного нам перелома, установить контроль над всеми оккупированным территориями. Но большинство стран мира считают, что война зашла в тупик. И на этом фоне логично предлагать какие-то мирные планы, варианты выхода из ситуации. Ведь война продолжает негативно сказывается на мировой политике, экономике, – поясняет директор УИП. – Второй момент связан с тем, что в таких инициативах всегда присутствует элемент пиара. "Миротворцем" быть и приятно, и полезно. Многие лидеры других государств генерируют некие мирные инициативы в разрезе российско-украинской войны, чтобы перенести фокус внимания своего же общества с внутренних проблем на некие внешние моменты. Чтобы продемонстрировать свое якобы геополитическое влияние". "Всё более просматривается тупик в войне, что следует даже из недавних "сливов" документов Пентагона

Кроме того, продолжает Руслан Бортник, играют свою роль и намеченные на осень 2024-го президентские выборы в США.

Такие страны, – акцентирует эксперт, – специально пытаются продвигать планы, которые отличаются от украино-американской позиции. Продавливают таким образом явно не выгодные нам предложения. По сути, торгуясь со Штатами (от которых, как мы понимаем, тут зависим очень многое). Требуя лично для себя неких уступок, поблажек – финансового либо политического характера". "Такое впечатление, что сейчас страны, пытающиеся не вовлекаться в наш конфликт, условно балансирующие между демократическим Западом и авторитарным Востоком, надеются выторговать себе что-то и от Запада, и от Востока. С одной стороны, сохраняя отношения с Россией, с Китаем, они имеют доступ к дешевым ресурсам и технологиям. С другой, выдвигая свои мирные планы, пытаются оказать давление на США, где разворачивается избирательная кампания. Ведь понятно, что от ситуации в Украине во многом зависит будущее самого Байдена, уже заявившего о намерении идти на второй срок

При этом, констатирует Руслан Бортник, все понимают, что продолжение войны в Украине (куда так или иначе уже втянуты более 70 стран.) в горячей фазе на годы будет нести риски ее трансформации в новую мировую войну. Плюс – постоянно растут риски ядерной эскалации.

А потому, отмечает эксперт, ускоряется поиск скорейшего способа прекращения войны. Вопрос лишь – насколько приемлем такой способ будет для нас.

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