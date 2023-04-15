Пора начать говорить о мире: президент Бразилии обратился к США и ЕС

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Кравцев Сергей
США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире". Таким образом, им удастся "убедить" российского и украинского президентов. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, пишет "The Guardian".
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва. Фото: из открытых источников
Президент Бразилии считает, что международное сообщество сможет "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в том, что "мир в интересах всего мира".
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Отмечается, что визит Лулы в Китай был сосредоточен на укреплении связей и распространении сообщения о том, что "Бразилия вернулась в качестве ключевого игрока на мировой арене". В то же время страна балансирует на грани, поскольку также стремится к более тесным связям с Вашингтоном.
Между тем ни Китай, ни Бразилия не ввели санкции против России с начала полномасштабного вторжения страны на территорию Украины, поскольку стремятся позиционировать себя как посредники для достижения мира.
Перед поездкой в Китай Лула предложил создать группу стран для посредничества в войне. Также он обещал поднять этот вопрос в Пекине. Отвечая на вопрос об этом, президент не стал рассказывать подробностей.
Отметим, ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва озвучил мнение, что украинской власти стоит отказаться от Крыма. Якобы для того, чтобы война прекратилась.
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