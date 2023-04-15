Пора начать говорить о мире: президент Бразилии обратился к США и ЕС

США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире". Таким образом, им удастся "убедить" российского и украинского президентов. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, пишет "The Guardian".

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва. Фото: из открытых источников

Президент Бразилии считает, что международное сообщество сможет "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в том, что "мир в интересах всего мира".

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"Соединенным Штатам необходимо прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире", — заявил Лула журналистам в Пекине по завершении визита, где он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Отмечается, что визит Лулы в Китай был сосредоточен на укреплении связей и распространении сообщения о том, что "Бразилия вернулась в качестве ключевого игрока на мировой арене". В то же время страна балансирует на грани, поскольку также стремится к более тесным связям с Вашингтоном.

Между тем ни Китай, ни Бразилия не ввели санкции против России с начала полномасштабного вторжения страны на территорию Украины, поскольку стремятся позиционировать себя как посредники для достижения мира.

Перед поездкой в Китай Лула предложил создать группу стран для посредничества в войне. Также он обещал поднять этот вопрос в Пекине. Отвечая на вопрос об этом, президент не стал рассказывать подробностей.

"Важно иметь терпение для разговора с Путиным и Зеленским, сказал он. Но прежде всего необходимо убедить страны, которые поставляют оружие, поощряют войну, остановиться", — заявил Лула.

Отметим, ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва озвучил мнение, что украинской власти стоит отказаться от Крыма. Якобы для того, чтобы война прекратилась.

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