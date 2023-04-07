Президент Бразилии рассказал, от каких территорий должна отказаться Украина, чтобы война остановилась

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает украинской власти отказаться от Крыма. Якобы для того, чтобы война превратилась. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление да Силвы, которого цитирует Le Figaro.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: из открытых источников

При этом бразильский президент отметил, что лидер России Владимир Путин "не может захватить территорию Украины".

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"Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он (ред. – Путин) еще вторгся, он должен подумать. Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в покое... Мы должны найти решение", — рассказал президент Бразилии.

Стоит заметить, как объяснили недавно в Офисе президента, Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы и это также касается вопроса Крыма.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Китайская Народная Республика (КНР), где 6 апреля с визитом находился президент Франции Эммануэль Макрон, пытаясь убедить Си Цзиньпиня надавить на Россию с целью прекратить войну против Украины, ведет в последнее время интересные дипломатические игры Китайской Народной Республики (КНР). Мы видели заявленный после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву курс на сближение с Россией. Вскоре после этого – подчеркивание, что Китай не признает принадлежности Крыма и Донбасса России, а заявления о дружбе между РФ и КНР носят риторический характер. При этом продолжается игнорирование официальным Пекином официального Киева, однако идут активные переговоры с представителями Евросоюза (ЕС). Что происходит – к чему всё идет? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



