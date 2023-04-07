Переговоры с РФ: в Белом доме рассказали, за кем последнее слово в этом вопросе

Решение о мирных переговорах с Россией должно приниматься только Украиной, и инициировать их должен президент Владимир Зеленский. Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

"Только президент (Ред. – Украины Владимир) Зеленский может определить, готов ли и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины", – заявил Кирби.

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Таким образом представитель Белого дома прокомментировал публикации с сигналами о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с РФ по Крыму.

Отметим, замглавы Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига в интервью "Financial Times" заявил, что на сегодняшний день Украина не исключает переговоров с Россией по Крыму, но только после того, как украинские защитники проведут успешное контрнаступление.

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