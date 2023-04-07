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Переговоры с РФ: в Белом доме рассказали, за кем последнее слово в этом вопросе

Только от Украины зависит, когда могут возобновиться переговоры с РФ

сегодня, 07:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Решение о мирных переговорах с Россией должно приниматься только Украиной, и инициировать их должен президент Владимир Зеленский. Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Переговоры с РФ: в Белом доме рассказали, за кем последнее слово в этом вопросе

Джон Кирби. Фото: Getty Images

"Только президент (Ред. – Украины Владимир) Зеленский может определить, готов ли и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины", – заявил Кирби.


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Таким образом представитель Белого дома прокомментировал публикации с сигналами о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с РФ по Крыму.

Отметим, замглавы Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига в интервью "Financial Times" заявил, что на сегодняшний день Украина не исключает переговоров с Россией по Крыму, но только после того, как украинские защитники проведут успешное контрнаступление.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китайская Народная Республика (КНР), где 6 апреля с визитом находился президент Франции Эммануэль Макрон, пытаясь убедить Си Цзиньпиня надавить на Россию с целью прекратить войну против Украины, ведет в последнее время интересные дипломатические игры Китайской Народной Республики (КНР). Мы видели заявленный после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву курс на сближение с Россией. Вскоре после этого – подчеркивание, что Китай не признает принадлежности Крыма и Донбасса России, а заявления о дружбе между РФ и КНР носят риторический характер. При этом продолжается игнорирование официальным Пекином официального Киева, однако идут активные переговоры с представителями Евросоюза (ЕС). Что происходит – к чему всё идет? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2023/04/06/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-national-security-council-coordinator-for-strategic-communications-john-kirby-9/
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ввв

сегодня, 07:55

Брехливые твари.Горите в аду.


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