В Минобороны удивили: контрнаступление уже началось

Контрнаступательная операция уже идет, украинские защитники делают все необходимое, чтобы прийти к конечной цели – полному освобождению украинских территорий. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Замминистра отметила, контрнаступление включает стратегическую цель освобождения всех украинских территорий и остановку врага. Поэтому "говорить узко о контрнаступлении – это не корректно".

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"Контрнаступление включает подготовку техники, подготовку людей, резервов. Это планирование определенной тактики планов А, Б, В, потому что не может быть одного варианта действий", — пояснила Анна Маляр.

По ее словам, наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят прежде всего от информации о состоянии врага, и способности, и возможностей Сил обороны.

"Нужно понимать, что Вооруженные силы готовят не что-то друг на друге узком направлении. А ВСУ постоянно, ежедневно готовятся к полному освобождению наших территорий, и это огромный комплекс мер, а не только контрнаступление", — добавила Маляр.

По ее мнению, то, что сейчас уже происходит на поле боя, тоже можно назвать контрнаступлением.

"Делают акцент, что что-то будет происходить, но на самом деле все это уже происходит. Контрнаступательные действия происходят и сейчас", — объяснила Анна Маляр.

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