В Минобороны удивили: контрнаступление уже началось

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Кравцев Сергей
Контрнаступательная операция уже идет, украинские защитники делают все необходимое, чтобы прийти к конечной цели – полному освобождению украинских территорий. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны Анна Маляр.
ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook
Замминистра отметила, контрнаступление включает стратегическую цель освобождения всех украинских территорий и остановку врага. Поэтому "говорить узко о контрнаступлении – это не корректно".
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По ее словам, наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят прежде всего от информации о состоянии врага, и способности, и возможностей Сил обороны.
По ее мнению, то, что сейчас уже происходит на поле боя, тоже можно назвать контрнаступлением.
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