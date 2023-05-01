Какие ожидания от мая в ракурсе российско-украинской войны – чего боится агрессор

Май начался для Украины с очередного ракетного обстрела со стороны РФ. Тем временем, продолжается подготовка к контрнаступательной операции ВСУ и чрезмерно активно обсуждение этого. Какие ожидания от майской ситуации на всех фронтах (военный, внешнеполитический) российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Приятная неожиданность не в боевом качестве украинских войск, а в качестве российской эшелонированной обороны

Политолог Владимир Цыбулько поделился таким мнением:

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"Возможности ВСУ с поставками западной техники и обучением войск существенно возросли, но мы прекрасно понимаем и возможности противника. Поэтому не нужно завышенных ожиданий. Следует реалистично выстраивать возможные сценарии развития событий на фронте".

И здесь, отмечает эксперт, приятная неожиданность не в боевом качестве украинских войск, а в качестве российской эшелонированной обороны (настолько эти "эшелоны" окажутся имитационными).

существенно ослабил не только морскую, но и сухопутную группировку агрессора. Уверен, что таких ударов будет всё больше с каждым днем". "По численности войска агрессор далеко не уступает ВСУ. Но неожиданностью будет то, что, предположительно, имитационный характер этих "эшелонов" может посыпаться – и открыть возможность динамичного прорыва обороны агрессора. Важно запереть крымскую базу захватчиков, где накоплено огромное количество войск и техники, – подчеркивает Владимир Цыбулько. – Так недавний удар по нефтебазе Черноморского флота в Севастополе

Необходимую поддержку Украина будет получать от партнеров во всё большем объеме

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе акцентирует, что мы можем оперировать только публичной информацией, когда анализируем те же ожидания на фронтах.

"Ориентироваться следует на слова президента Зеленского, который сказал, что верит в успешность контрнаступления и отвоевания наших территорий. Деталей ни он, ни военное руководство, ни профильный министр, естественно, оглашать не станут. В какой-то момент замминистра обороны Анна Маляр дала понять, что контрнаступление будет сопровождать строжайший режим тишины. И это правильно, если мы хотим добиться успехов", – считает эксперт.

Учитывая, что президент говорит о позитивном настрое, комментируя грядущее наступление, Антон Кучухидзе делает два военно-политических вывода.

Первый – поставки вооружений и боеприпасов идут, нас насыщают всем необходимым.

Второй – скорее всего, решаются и принципиальные вопросы по тяжелым и другим видам вооружений, которые, возможно, не стоит пока предавать огласке.

"Этот позитивный сигнал, который был дан и украинцам, и международному сообществу. Он говорит о том, что необходимые планы – реализуются. Уверен, что необходимую поддержку Украина будет получать от партнеров во всё большем объеме, санкционное давление на рашистов станет усиливаться, как и международные коммуникации Киева с партнерами. Реальные же достижения мы не всегда узнаем оперативно, а уже по факту. Это касается не только военной, но и политической, дипломатической, экономической, гуманитарной сфер. Данный тренд будет продолжаться и в мае, и далее", – прогнозирует Антон Кучухидзе.

Сейчас ракетные удары направлены на вероятное уничтожение украинских резервов с целью если не сорвать, то притормозить наше наступление

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник обращает внимание, что тактика россиян при нанесении ракетных ударов явно изменилась.

"Если ранее они старались бить по объектам энергетической инфраструктуры, то теперь – по возможным узлам связи ВСУ и вероятным местам размещения наших резервов. Это делается потому, что РФ панически боится контрнаступления Украины. Понимая, что, если будет повторение а-ля Харьковской операции на любом из направлений, Россию ожидает серьезная политическая нестабильность, – поясняет эксперт. – Ведь даже рашист с наиболее промытыми пропагандой мозгами будет задаваться неудобными для путинского режима вопросами. В стиле – почему "могучая армия России" проигрывает далеко не самой большой стране мира?".

Путин этого очень боится, поясняет Николай Мельник. Именно поэтому сейчас ракетные удары направлены на вероятное уничтожение украинских резервов с целью если не сорвать, то притормозить наше наступление.

"Когда, где и как оно состоится – решать Генштабу ВСУ, – подчеркивает политолог. – Это может быть и большое контрнаступление на широком фронте. И отдельные удары. И просто выматывающие противника бои, когда тот продолжит нести максимальные потери в живой силе и технике".

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