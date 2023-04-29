О чем говорят очередные взрывы в Крыму – каковы шансы вернуть полуостров в этом году

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте Севастополя. О чем говорят участившиеся удары по Крыму? Каковы шансы на деоккупацию полуострова уже в этом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Неизвестные беспилотники научились находить прорехи в системе ПВО, проникать незаметно даже для наземного персонала

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

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"Действительно, всё чаще на территорию временно оккупированного Крыма залетают беспилотники неустановленной принадлежности. И творят там всякое... Это говорит о том, что хваленая российская система в том же Крыму – не совершенна. Она истощена. Ее на всю территорию полуострова не хватает. Все объекты прикрывать она не может".

По словам эксперта, неизвестные беспилотники научились находить прорехи в системе ПВО, проникать незаметно даже для наземного персонала.

"По предварительным данным, шесть емкостей с горючим в Севастополе полностью уничтожены, столько же – частично повреждены. Судя по интенсивности пожара (а фото и видео разлетелись быстро), можно говорить о том, что данная топливная база полностью пришла в негодность. И что у Черноморского флота агрессора не будет в обозримом будущем, чем заправляться. Он не сможет выходить на рейды и обстреливать материковую Украину", – отмечает Иван Ступак.

Что же до деоккупации Крыма, эксперт пока осторожно относится к такой перспективе, если говорить о ближайшем будущем.

"В приоритете, как мне кажется, выйти на границы, админграницы и линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года. Даже это – очень большая и трудоемкая работа, – поясняет Иван Ступак. – Однако уничтожение таких дальних складов в Крыму точно подрывает обороноспособность группировки россиян, которая находится на временно оккупированных южных регионах материковой Украины".

Пока говорить о масштабном возврате военными методами нашей территории – преждевременно

Политический эксперт Светлана Кушнир акцентирует, что вопрос Крыма – это вопрос десятилетий политического давления.

"Если же мы говорим о возврате полуострова, аннексированного рф и введенного антиправовыми актами в состав федерации, то надо помнить, что с 2014 года рф создавала из нашей АРК подобие огромной военной базы. Включая размещение на ней пусковых установок, способных нести ядерные боезаряды. Думаю, что все наши порывы вернуть Крым с боями, наткнуться на сопротивление со стороны западных партнеров. Мы зависимы от поставок вооружения и боекомплектов, потому не можем быть уверены, что в ответственный момент наши союзники из-за проволочек не перестанут своевременно поставлять оружие", – поясняет эксперт.

В то же время, продолжает она, уже ясно, что Крым для россиян перестал быть зоной комфорта и уюта.

"Но пока говорить о масштабном возврате военными методами нашей территории – преждевременно, – считает Светлана Кушнир. – Куда понятнее миру переговоры в рамках Крымской платформы, созданной по инициативе президента Владимира Зеленского в 2021 году. И достаточно громко заявившей (с учетом состава ее участников) о политико-правовом инструментарии возвращения Крыма. И этот путь мы начали хорошо, но из-за полномасштабного вторжения пока собрать Вторую Крымскую платформу не удается. Хотя именно так мы ранее больно давили россиянам на мозоль".

Сейчас очень хочется быстрых и ярких решений, победных решений, но в отношении АРК такого, по мнению эксперта, не предвидится, кроме...

"Кроме очередного "акта доброй воли" со стороны путинского режима, – уточняет Светлана Кушнир. – Это самый фантастический вариант, ибо Крым для российских правителей – сакральная тема. Но всё бывает. Главное, что вместо этого акта потребуется дать взамен россии и лично путину. И кто будет гарантом такой "сделки"… Уж не Китай ли, часом, в рамках мирового договора по "европейскому конфликту" (так они называют нашу борьбу против агрессии и захватничества рф)? Поживём-увидим…".

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