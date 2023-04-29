ПВО «проспала»: в Севастополе в огне резервуары с топливом

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте Крыма. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев у себя в Telegram.

Взрыв в Севастополе. Фото: из открытых источников

"Горит резервуар с топливом в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс", — заявил гауляйтер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Развожаев также сообщил, что информация о пострадавших пока уточняется. Тем временем российские паблики публикуют кадры с места событий. На фото и видео видно, что возгорание достаточно масштабное.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит заявление посла КНР во Франции о "российском Крыме" – на что расчет.

Также издание "Комментарии" сообщало – в апреле активизировалась тема Крыма. Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало открытое обращение ко всем непокоренным жителям временно оккупированного РФ украинского Крыма, поблагодарив за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через пять-семь месяцев полуостров может быть освобожден. Кабмин утвердил изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. А оккупанты вовсю роют в Крыму окопы. О чём говорит актуализация темы деоккупации Крыма? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



