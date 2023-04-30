О военных преступниках и перспективах наступления: Что еще рассказал американцам Буданов

После новых ракетных атак россии, унесших десятки жизней гражданских украинцев, и на фоне ожиданий контрнаступления Украины журналист американского телеканала PBS Ник Шифрин пообщался с начальником ГУР МО Украины генерал-майором Кириллом Будановым, пишут "Комментарии".



В Украины достаточно сил и средств, чтобы найти российских преступников

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"Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира", ― заявил Кирилл Буданов, добавив, что для этого у Украины достаточно собственных сил и средств.

Комментируя заявления представителей США и НАТО о поставках обещанной Украине для контрнаступления оружия, в том числе 2000 единиц бронетехники, генерал Кирилл Буданов в очередной раз отметил важное значение контрнаступательной операции, основная цель которой – освобождение всех украинских территорий.

В то же время, начальник украинской военной разведки согласился с оценками официальных лиц США, которые надеются, что Украина, по меньшей мере, сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта для поражения военной логистики россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.

Также начальник ГУР МО Украины сообщил, что сейчас государство-агрессор стремится взять под контроль многочисленные российские военизированные группировки. По словам Кирилла Буданова, новая структура, которую пытается создать РФ, будет иметь целью поставить так называемые ЧВК под управление российского генерального штаба.

"Россияне стремятся создать определенную главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми этими парамилитарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства", — отметил Кирилл Буданов, подтвердив, что сейчас Россия способна ежемесячно мобилизовать от 20 до 22 тысяч солдат.

Среди прочего начальника ГУР МО Украины спросили, не есть ли его прогнозы о невозможности россии затягивать войну, а также о ее вероятном распаде слишком оптимистичными.

"Могу сказать только одно — время покажет. Я остаюсь на своей позиции", — подытожил Кирилл Буданов.

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