В Минобороны объяснили, почему союзники медлят с поставками западных истребителей Украине

Украина получит от США современные истребители поколения 4+. В этом нет никаких сомнений, промедление с поставками связано с практичностью и трезвым расчетом партнеров. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность в эфире общенационального телемарафона высказал министр обороны Алексей Резников.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Я прошел эволюцию от слов "нет, Алексей, это невозможно" до реальных проектов уже несколько раз", – рассказал Резников.

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По словам министра, ситуация с истребителями напоминает то, что происходило с 155 мм калибром артиллерии (в марте разговор был, что это нереально, в мае Украина получила первые системы 155 мм), Himars, MLRS, Iris-T, NASAMS и тем более – Patriot, чье получение казалось фантастическим, а сейчас уже два дивизиона заступили на боевую работу в Украине.

"Поэтому и самолеты современной генерации 4+ тоже будут однозначно. Почему идет промедление? Конечно, оно нас не устраивает… И мы это объясняем нашим партнерам. Потому что современные авиационные платформы – это часть ПВО, очень важный ее элемент. Но партнеры очень практичны в принятии своих решений. И в этом практицизме есть определенный понятный смысл: они ответственно относятся к решениям, что нам дать дежурного", – отметил Алексей Резников.

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