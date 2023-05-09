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На передовой погиб сотрудник Офиса Президента

Сотрудник Офиса президента, погибший за Украину, воевал в Донецкой области

сегодня, 15:49
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Автор:

Константин Куликов

На передовой, в Донецкой области, погиб сотрудник Офиса Президента Алексей Титаренко. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Офиса Президента Андрея Ермака.

На передовой погиб сотрудник Офиса Президента

Алексей Титаренко погиб за Украину

"Он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, — сообщает Андрей Ермак. — Сочувствую родным и близким! Украина будет всегда помнить героев!".


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В Институте философии имени Григория Сковороды Национальной Академии наук Украины, где работает супруга погибшего, сообщили, что Алексей Титаренко погиб 7 мая.

"7 мая погиб муж нашей коллеги Алексей Титаренко, — сказано в сообщении. — Выражаем наши глубокие соболезнования его жене, сотруднице Отделения религиоведения, профессору Вите Титаренко в связи с потерей мужа. Он погиб как Воин и в нашей памяти останется Героем. И особенно странно в это время читать рассуждения отдельных теологов-философов о "радости от смерти врага". Но любовь и эмпатия неотделимы от истины, и убийственная реальность истины — порог, который не преодолели многие из современных интеллектуалов — это Чин, который воплощает Правду. Спасибо за Чин Алексею!" – сказано в сообщении.

Напомним, что накануне стало известно о гибели в боях под Бахмутом руководителя детского театра "Сказка".

Также в Украине погиб американский морпех, защищавший Бахмут.

К сожалению, на фронте также погиб известный журналист – его рассматривали на должность спикера Зеленского. Бывший сотрудник BBC News Украина Александр Бондаренко погиб в боях под Кременной в Луганской области.



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