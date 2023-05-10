В ВСУ рассказали, как из-под Бахмута сбежала бригада Минобороны России

В ВСУ подтвердили достоверность заявление главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что из-под Бахмута сбежала 72-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России. Как передает портал "Комментарии", данное сообщение опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и "500 трупов" россиян, которые там остались – соответствует действительности. Третья штурмовая бригада благодарит за огласку нашего успеха на фронте", – говорится в сообщении.

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Украинские защитники сообщили, что за двое суток на юго-западных окраинах города штурмовики 3-й ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, данные о ликвидации еще 87 уточняются. Как отмечает бригада, среди всех них есть и "вагнеровцы".

Кроме того, защитники взяли в плен пятерых россиян, а также уничтожили несколько складов с БК врага, минометы и "не один БМП".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в России в сокращенном виде – всего 40 минут, с отменой воздушной части действа, а также музейным Т-34 в танковом представительстве, прошел парад Победы. В гости к Путину приехали лишь пять президентов центральноазиатских государств, самопровозглашенный президент Беларуси и премьер-министр Армении. Российский диктатор традиционно обвинял Запад в том, что РФ напала на Украину, а также жаловался, что против РФ якобы "вновь развязана настоящая война". Какие выводы можно сделать после очередного парадобесия страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



