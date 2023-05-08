Какая угроза нависла над Россией – как понимать заявления Пригожина и ситуацию в Бахмуте

После истерики основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы нехватке боеприпасов с заявлением, что выведет после 10 мая своих наемников из Бахмута, если ситуация не изменится, Минобороны РФ якобы передала ему всё необходимое. Какие выводы можно сделать из этой ситуации, к которой подключился и главарь Чечни Рамзан Кадыров, заявив о готовности сменить пригожинских вояк в районе Бахмута своими "кадыровцами"? Как "бахмутский кейс", в том числе во внитрироссийском пропагандистском и политическом ракурсе, может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Пригожин как человек паскудный, но не глупый, понимает, что РФ стоит на грани военной катастрофы в Украине

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий рассуждает так:

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Причем делает это на фоне десятков мертвых наемников, уточняя, что это – потери "вагнеровцев" в Бахмуте лишь за сутки. На втором видео, где Пригожин заявляет о решении покинуть позиции в Бахмуте 10 мая, фон менее интересен. Там стоят пока еще не утилизированные "вагнеровцы". А вот смысл этого видео куда важнее. Пригожин опять жалуется, что ему не дают снарядов. Это является неправдой. Снаряды его ЧВК дают, просто по таким же нормам, как обычным российским подразделениям. Просто Пригожин перестал был привилегированным и получать больше остальных. И для него это – уже катастрофа, снарядный голод и так далее". "Видео Пригожина интересные и важные. Конечно, нам особенно приятно смотреть на то, где он материт начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу и жалуется на снарядный голод

На самом деле, поясняет эксперт, эти заявления Пригожина вовсе не о недостаче боеприпасов.

"Они – о том, что жирная хитрая крыса собирается бежать с корабля. Что много говорит о состоянии этого самого корабля, – акцентирует Евгений Дикий. – Пригожина можно ненавидеть, он преступник, причем военный преступник. Но его никак нельзя считать дураком. Сейчас именно Пригожин – один из самых умных среди нынешних рашистких лидеров. И он видит, что Бахмутская операция россиян завершилась фактически катастрофой. За семь месяцев тяжелейших боев "вторая армия мира", включительно с частной армией, не смогла захватить райцентр с довоенным населением в 70 тысяч человек. Уже очевидно, что к 9 мая, сакральной дате в рашистском некрофильском культе, который фактически играет там роль государственной религии, подарка царю не будет. Даже такую "великую победу" как захват райцентра Бахмут – Путину не поднесут. Нужно искать виноватых. И Пригожин делает ход конем, заранее перекладывая вину за провал Бахмутской операции с себя – на военное руководство, на Шойгу и Герасимова".

Но это лишь часть пригожинской игры, подчеркивает эксперт. В том же втором видео, где Пригожин анонсирует выход из Бахмута 10 мая, глава ЧВК уточняет, что его наемники отправятся в лагеря, где будут отдыхать, восстанавливаться и ожидать, что снова понадобятся народу России. И отмечает, что случится это уже скоро, потому что власть не справляется.

"В текстовой версии, выложенной на сайте "вагнеровцев", эти моменты уже подкорректировали. Но видосики не горят. И именно это заявление, о том, что российские власти не справляются, очень знаковое и симптоматическое, – считает Евгений Дикий. – Пригожин как человек паскудный, но не глупый, понимает, что РФ стоит на грани военной катастрофы в Украине. И что эта катастрофа однозначно приведет к внутрироссийской смуте. Где значимую роль могут отыграть такие как Пригожин или тот же Кадыров. Люди, у которых есть свои частные армии. Потому Пригожин фактически наперед делает заявку о том, что его ЧВК готова брать участие в будущей войне за передел власти в России (а, возможно, за передел самой РФ). И в этом смысле ему важно поскорее вывести своих вояк с Бахмута и Украины в целом. Ведь чем больше он сохранит наемников, тем более серьезные претензии сможет выдвигать во время грядущей русской смуты".

Так что – следим за руками, запасаемся попкорном, призывает эксперт. По его мнению, похоже, "на России" назревает что-то такое, чего мы с надеждой ожидаем всю войну.

"Но не в такой форме, как многие наивно полагали, не в виде "российского Майдана" или восстанья солдатских матерей (те покорно стоят в очереди за причитающимися им за погибших мужей-сыновей Ладами-Калинами). Нет, РФ накроет волна сражений между такими как Кадыров, Пригожин и прочими собственниками армий разного уровня приватизированности, – прогнозирует Евгений Дикий. – В Кремле понимают эту игру. И делают очень логичный ход, сообщая, что МО удовлетворит всех пригожинские "хотелки". Насколько Пригожину важно выйти из Бахмута и сберечь своих бойцов – настолько Кремлю важно не позволить ему этого. И делается ответный ход конем – на тебе столько снарядов, сколько захочешь, и теперь фиг ты "спетляешь". Логичный ход со стороны пригожинских оппонентов".

Мы наблюдаем игры внутрироссийской политической "элиты"

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассуждает так:

"Не следует рассматривать деятельность Пригожина в отдельном контексте от общей конфигурации т.н. политики в России. Он бы ничего не делал от себя, не имей согласование на это от вышестоящих лиц. Да, у Пригожина личный конфликт с Шойгу и Герасимовым. Но это не значит, что у него нет взаимодействия с Минобороны – с тем же Суровикиным. Последнего Пригожин хвалит, поддерживает. Похоже, разные группировки в российском МО конфликтуют, используя Пригожина, который, в свою очередь, использует их".

Виталий Кулик уверен – если бы это не нравилось Кремлю, входило в противоречия с общей путинской линией, Пригожин давно бы оказался в местах не столько отдаленных, откуда и появился.

"Так что не верно говорить о некой самостоятельной игре Пригожина, о возможном развале российского фронта из-за этой игры и так далее. Это – игры внутрироссийской политической "элиты". И они пока не вступают в существенный конфликт с общей стратегической линией, реализуемой Кремлем", – констатирует эксперт.

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