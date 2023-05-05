logo

BTC/USD

29421.23

ETH/USD

1981.01

LTC/USD

88.41

USD/UAH

37.52

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кадыров заявил о готовности занять место Пригожина
commentss НОВОСТИ Все новости

Кадыров заявил о готовности занять место Пригожина

Глава Чечни, поддерживающий Путина и его войну в Украине, заявил о готовности сменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

сегодня, 21:27
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Глава Чечни Рамзан Кадыров, поддерживающий войну в Украине, прокомментировал резкие заявления основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина о снарядном голоде и решении после 10 мая покинуть Бахмут для "зализывания ран". Об этом сообщают "Комментарии".

Кадыров заявил о готовности занять место Пригожина

Кадыров

В своем заявлении глава Чечни, который последовательно поддерживает Путина, заявил о готовности чеченских подразделений сменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Кроме того, "верный пехотинец Путина", как называл себя не раз Кадыров, покритиковал, как Пригожина, так и Минобороны, на которое обрушился с критикой основатель ЧВК "Вагнер". Первого — за вынесение проблем РФ в публичную плоскость и публикацию тел погибших вагнеровцев в Интернете. Второе — за наявные проблемы с организацией.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я вспоминаю опыт чеченских подразделений в Мариуполе, — написал Кадыров. -  Когда потребовалось пять танков от Минобороны для поддержки пехоты, нам смогли выделить только один, боевой расчет которого покинул машину в первом же бою. Танкистов тогда пришлось успокаивать, настраивать на бой и заново сажать в боевую машину, чтобы они накрыли залпами хотя бы одну позицию... Были проблемы и с другой техникой. С начала СВО мы не могли заменить 30 артиллерийских пушек. Я лично звонил в Москву, переговаривался с командующими, командирами, начальством. Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но и наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику".

Говоря о своей готовности занять позиции "Вагнера" в Бахмуте, Кадыров, как всегда, был исполнен бравурности и самоуверенности:

"Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов", — заявил Кадыров. 

Тем временем, эксперты пояснили, чем может быть вызвано заявление Пригожина.

Стало известно, сколько людей и куда намерены "переместить" оккупанты в Запорожской области. 

А Польша одобрила уничтожение вражеских кораблей и самолетов для защиты стратегического объекта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!