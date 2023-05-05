Кадыров заявил о готовности занять место Пригожина

Глава Чечни Рамзан Кадыров, поддерживающий войну в Украине, прокомментировал резкие заявления основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина о снарядном голоде и решении после 10 мая покинуть Бахмут для "зализывания ран". Об этом сообщают "Комментарии".

Кадыров

В своем заявлении глава Чечни, который последовательно поддерживает Путина, заявил о готовности чеченских подразделений сменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Кроме того, "верный пехотинец Путина", как называл себя не раз Кадыров, покритиковал, как Пригожина, так и Минобороны, на которое обрушился с критикой основатель ЧВК "Вагнер". Первого — за вынесение проблем РФ в публичную плоскость и публикацию тел погибших вагнеровцев в Интернете. Второе — за наявные проблемы с организацией.

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"Я вспоминаю опыт чеченских подразделений в Мариуполе, — написал Кадыров. - Когда потребовалось пять танков от Минобороны для поддержки пехоты, нам смогли выделить только один, боевой расчет которого покинул машину в первом же бою. Танкистов тогда пришлось успокаивать, настраивать на бой и заново сажать в боевую машину, чтобы они накрыли залпами хотя бы одну позицию... Были проблемы и с другой техникой. С начала СВО мы не могли заменить 30 артиллерийских пушек. Я лично звонил в Москву, переговаривался с командующими, командирами, начальством. Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но и наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику".

Говоря о своей готовности занять позиции "Вагнера" в Бахмуте, Кадыров, как всегда, был исполнен бравурности и самоуверенности:

"Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов", — заявил Кадыров.

Тем временем, эксперты пояснили, чем может быть вызвано заявление Пригожина.

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