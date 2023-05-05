Стало известно сколько людей и куда намерены "переместить" оккупанты в Запорожской области

Порядка 70 тысяч человек планируют переселить из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области оккупанты. Об этом, как сообщают "Комментарии", в росСМИ заявил так называемый "вице-премьер региона по экономике", представитель оккупационной администрации аннексированной части Запорожской области Андрей Козенко.

Васильевка - один из городов, из которого будут вывозить людей

По словам рашистов, переселение будет временное, добровольное и исключительно "в рамках региона". Но уже, по сообщениям росСМИ, принять "переселенцев" высказали готовность "власти" аннексированного Крыма и Ростовской области РФ.

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- Решение принято для обеспечения безопасности жителей тех регионов, которые находятся и граничат с линией боевого соприкоснования, — говорит Козенко. — Это сделано для обеспечения безопасности и это перемещение осуществляется в пределах Запорожской области, на южные регионы. Определены жители районов, которые подлежат перемещению — это жители Куйбышевского, Пологовского, Токмакского районов, Васильевка, Энергодар, Каменка-Днепровка и Михайловка. На сегодняшний день силами нашего МЧС, нашего социального блока, министерства транспорта, всем силовым блоком организована работа по организованному перемещению тех жителей, которые изъявят желание, то есть это перемещение — добровольное".

Ранее рашисты, устами заместителя гауляйтера аннексированной части Запорожской области Владимира Рогова заявили о намерении "временно перевезти жителей 18 прифронтовых населённых пунктов вглубь региона". При этом, в заявлении рашиста, шла речь о жителях Тимошовки, Смирново, Тарасовки, Орлянского, Молочанска, Куйбышево (Каменка), Пришиба, Токмака, Малой Белозерки, Васильевки, Великой Белозерки, Днепрорудного, Михайловки, Каменки-Днепровской, Энергодара, Полог, Конских Раздор, Розовки.

Напомним, что и оккупанты, и Украина, и мир ожидают начала вероятного украинского контрнаступления. Когда оно начнется, неизвестно, но заявление о "вывозе" населения уже прокомментировал вице-премьер Украины Михаил Федоров, родившийся в Васильевке.

"Моє рідне місто, Василівка, скоро побачимося", — написал в телеграмм Михаил Федоров.

Одним из возможных направлений контратакующего удара Украины называют Запорожскую область.

Тем временем, Украина подготовила тысячи операторов дронов.

Еще одна страна отказывается от украинского зерна.

А в Берлине запретили российские и украинские флаги.