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Еще одна страна отказывается от украинского зерна

В этот раз о намерении ограничить импорт из Украины заявила Молдова

сегодня, 15:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Молдова заявила о намерении ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля во время встречи с главой Делегации ЕС в Молдове Янисом Мажейксом, пишет "NewsMaker".

Еще одна страна отказывается от украинского зерна

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Боля заявил о "намерении министерства временно применить меры, которые ввели некоторые страны ЕС на импорт зерновых и масличных культур из Украины".


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По словам министра, правительство намерено компенсировать аграриям акциз на дизельное топливо, которое они используют, и субсидировать стоимость средств для защиты растений и удобрений.

Экспорт дешевой агродукции из Украины стал причиной массовых акций протеста в ряде стран. 15 апреля 2023 года Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Такое же решение приняли Болгария, Венгрия, и Словакия.

Читайте также на портале "Комментарии" — посол США в Украине Бриджит Бринк обвинила Россию в том, что та пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия зернового соглашения. Так, 17 апреля страна-агрессор вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Параллельно с этим экспорт украинского зерна и продовольствия начали блокировать Польша, Венгрия и Словакия. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – европейское турне Владимира Зеленского: о чем говорит выбранный перечень стран – что самое важное. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://newsmaker.md/rus/novosti/moldova-mozhet-vvesti-vremennye-ogranicheniya-na-import-zernovyh-iz-ukrainy/
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