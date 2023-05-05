Еще одна страна отказывается от украинского зерна

Молдова заявила о намерении ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля во время встречи с главой Делегации ЕС в Молдове Янисом Мажейксом, пишет "NewsMaker".

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Боля заявил о "намерении министерства временно применить меры, которые ввели некоторые страны ЕС на импорт зерновых и масличных культур из Украины".

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По словам министра, правительство намерено компенсировать аграриям акциз на дизельное топливо, которое они используют, и субсидировать стоимость средств для защиты растений и удобрений.

Экспорт дешевой агродукции из Украины стал причиной массовых акций протеста в ряде стран. 15 апреля 2023 года Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Такое же решение приняли Болгария, Венгрия, и Словакия.

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