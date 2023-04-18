Почему экспорт украинского зерна заблокирован – как этим воспользовалась РФ

Посол США в Украине Бриджит Бринк обвинила Россию в том, что та пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия зернового соглашения. Так, 17 апреля страна-агрессор вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Параллельно с этим экспорт украинского зерна и продовольствия начали блокировать Польша, Венгрия и Словакия. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Проблему сухопутного экспорта нужно решать на общеевропейском уровне

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко уверен, что Россия неслучайно активизировала меры по блокировке морского зернового коридора.

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"Страна-агрессор увидела, что польские фермеры подняли шум из-за украинской сельхозпродукции (которая, попадая на местный рынок, бьет по ним), что начались препоны для экспорта нашего зерна и не только. Что к этому подключились Венгрия и Словакия. На подобное РФ реагирует быстро. Отсюда и столь наглые ее шаги по срыву зернового соглашения", – поясняет эксперт.

По его словам, всё это, безусловно, создает огромные проблемы для нас. Практически половина украинского экспорта сейчас – это сельхозпродукция. И если это остановить, мы понесем огромные потери.

"Россия всё прекрасно понимает. Потому действует именно так, создавая очередные проблемы для украинской экономики", – акцентирует Леонид Козаченко.

Он считает, что проблему сухопутного экспорта нужно решать на общеевропейском уровне. Ставить вопрос на рассмотрение ЕС в целом. Для выработки общих решений и принятия общих мер для разблокирования нашего экспорта через Европу.

"Отдельные страны, которые считают, что страдают от этого, могут тщательнее контролировать процесс транспортировки нашей продукции. Не допуская ее, к примеру, на собственные рынки. Но блокировать экспорт в целом, особенно, если конечный адрес находятся за пределами ЕС, недопустимо", – подчеркивает Леонид Козаченко.

Кроме того, продолжает он, следует безотлагательно решать проблему с российскими диверсиями вокруг Черноморского зернового коридора.

"Именно по этому поводу вице-премьер Украины, глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сегодня направился в Турцию. Кроме того, сейчас срочно поднимается данный вопрос на уровне ООН, – рассказал эксперт. – Следует как можно быстрее прекратить деструктивные действия РФ".

У нас остались, фактически, лишь южные коридоры, по которым можем поставлять свои продукты в Европу, а через нее – в другие страны

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

"Действия России, действительно, "чудесным образом" совпадают с действиями наших западных партнеров – Польши, Венгрии и Словакии, которые остановили ввоз зерна и других продовольственных товаров с Украины в свои страны. А Польша даже транзит запретила. И это при том, что наше Министерство аграрной политики и продовольствия проводило консультации с польскими коллегами, пошло на определенные уступки. Буквально полторы недели назад согласовали четыре культуры, которые должны были поставляться через Польшу, хоть и с определенными ограничениями. Казалось, есть понимание между польскими и украинскими фермерами. Однако в итоге – запрет. Далее пошла цепная реакция – Венгрия, Словакия. Думаю, что ряд других стран ЕС также будут принимать ограничительные меры касательно украинского сельскохозяйственной продукции".

Эксперт не уверен, что этого можно было избежать, т.к. мы перенасытили европейский рынок. Но это, считает он, не столько наша недоработка, сколько – отсутствие единой политики ЕС в отношении продовольственной безопасности.

"Ситуация тут же получила проекцию на Черноморский зерновой коридор. Блокирование россиянами морских путей нашего экспорта совпадает по времени с европейскими ограничениями касательно сухопутной транспортировки украинских зерна и продукции. У Европы нет адекватного ответа на подобные действия РФ. Инструментарий таких организаций как ООН и Турции (наши партнеры по зерновому соглашению) не таков, чтобы не допустить блокады, устроенной россиянами. Путин не выполняет обязательств даже в таких узких гуманитарных вопросах как поставки украинского продовольствия морскими путями в третьи страны. При том, что Россия согласилась с этой схемой. Но сейчас, понимая, что можно сыграть на принуждение Украины к выгодным для Кремля переговорам, начался такой шантаж. Синхронизовав остановку морского зернового коридора с ограничениями, которые вводят против украинского экспорта ряд стран ЕС. Есть благоприятная ситуация, позволяющая поднадавить на Киев – и Москва тут же этим пользуется", – поясняет Виталий Кулик.

Он не исключает, что россияне и пророссийские силы сами максимально подогревали соответствующие настроения в тех же Польше, Венгрии и Словакии. Провоцируя, вбрасывая деньги в раскрутку протестов. Создавая определенные условия для формирования удобного себе (и неудобного Украине) общественного мнения.

"У нас остались, фактически, лишь южные коридоры (Румыния, Молдова, Болгария), по которым можем поставлять свои продукты в Европу, а через нее – в другие страны. Если закроются и они – будет беда. Руководство ЕС должно на высшем уровне сформировать общую позицию по данному вопросу, выработать механизмы недопущения подобной блокады. Иначе это будет выглядеть как подыгрывание (сознательное или несознательное) РФ, – отмечает эксперт. – Выходить из патовой ситуации придется. Рано или поздно мы решим проблему с западными партнерами. А как только мы нащупаем это решение, Россия, скорее всего, разблокирует и морской коридор".

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