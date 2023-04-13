Россия больше без козырей: о чем говорит ультиматум Кремля по зерновой сделке

Министерство иностранных дел России обнародовало список требований для продления зерновой инициативы, срок которой, по мнению страны-агрессора, истекает 18 мая. О чем говорит столь откровенный шантаж со стороны РФ? Как следует отвечать Украине, Турции и ООН, являющимися участниками зернового соглашения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Когда Россия пытается сократить срок действий договоренностей вдвое, она откровенно нарушает те соглашения, которые существуют между ней и Турцией с ООН

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук акцентирует, что позиция Украины в контексте работы зернового коридора не изменилась. По его словам, мы настаивали и настаиваем, чтобы исполнялись Стамбульские соглашения, подписанные в июле 2022 года. А там, напоминает эксперт, четко прописано, что после продления соглашения действует 120 дней. Так было после его продления в ноябре (по 18 марта). Так должно быть и сейчас.

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"Когда Россия пытается сократить срок действий договоренностей вдвое (до 60 дней), она откровенно нарушает те соглашения, которые существуют между ней и Турцией с ООН. Тогда как Украина выполняет все свои обязательства: экспортирует зерно, формирует новые партии. Даже расширила свои возможности осуществлять продовольственную помощь миру. Так, запущен гуманитарный проект Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") – продовольственная программа помощи странам глобального юга в преодолении голода. Наша страна реализует ее совместно с Всемирной продовольственной программой ООН при финансовой поддержке развитых государств. И всё работает. То есть, мы показываем себя стабильным, прогнозируемым партнером, обеспечивающим продовольственную безопасность в мире. В отличие от России, которая продолжает и далее шантажировать глобальными угрозами. Включая угрозу голода", – отмечает Денис Марчук.

Данный шантаж, по его мнению, также явно связан с опасениями РФ касательно грядущего контрнаступления ВСУ. Мол, если Украина начнет атаковать, сделка заблокируется и мир может остаться без значительной части продовольствия.

Это показатель того, что необходимо применять против этой страны-террориста еще большие санкции, уверен зампредседателя ВАР. Не уменьшать их, как требует РФ, настаивая на переподключении Россельхозбанка к SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей); возобновление поставок ее сельхозтехники, запчастей и технического обслуживания; снятия ограничений на страхование и перестрахование; разблокирования доступа в порты; возобновления работы аммиакопровода Тольятти-Одесса; разблокирования иностранных активов и счетов компаний РФ, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений. А усиливать. Ослаблять экономику страны-агрессора.

"Если же сейчас пойти на уступки россиянам, их бюджет получит дополнительные средства, в том числе для продолжения войны. Так что нашим партнерам, если они хотят отсутствия кризисов, в том числе на рынке продовольствия, необходимо давать Украине больше оружия (чтобы мы сокрушила врага на поле боя), а России – больше санкций. Чем слабее будет РФ, тем меньше станет выдвигать всякого рода ультиматумы", – аргументирует Денис Марчук.

В глобальном контексте, продолжает он, нам необходимо думать о том, как обезопасить движение кораблей в Черном море.

"Черновая инициатива – это хорошо. Но из-за того, что творят россияне в Черном море, огромное количество товаров из Украины не экспортируется. От чего страдаем не только мы. Тем важнее искать союзников, которые понимают ситуацию, – подчеркивает эксперт. – Не исключаю, что если Россия будет и далее угрожать разного рода блокадами, атаками на гражданские суда (включая те, что работают в рамках зернового соглашения), придется формировать некий союз со странами, гарантирующими безопасный проход таких кораблей. Номером один тут должна выступать Турция, которая осенью-2022, когда РФ шантажом, подобным нынешнему пыталась сорвать соглашение, предупредила о готовности предоставить свои военные корабли для обеспечения безопасности зернового коридора. Возможно, следует формировать именно коалицию, привлекая к ней, кроме Турции, Великобританию, США. Фактор украинского зерна во многом влияет на мировое ценообразование. А это касается всех".

РФ уже не контролирует ситуацию с морским зерновым коридором

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

По его итогам было заявлено, среди прочего, что с Польшей у нас будет налажен мощный логистический коридор, что решены проблемные вопросы по вывозу украинского зерна Соответственно, россияне пытаются блокировать морской зерновой коридоры, функционирующий в рамках Стамбульского соглашения. Надеясь создать нам максимальные проблемы, пока сухопутный польский логистический коридор не заработал на полную мощность. А он в обозримом будущем заработает. Уже известно, что поляки намерены открыть дополнительный железнодорожный переезд на границе, чтобы пропускать эшелоны с украинским зерном". "Очередные ультимативные заявления России следует воспринимать, в том числе, в контексте недавнего визита (успешного) президента Украины Владимира Зеленского в Польшу

Ну, а россияне, пока львиная доля нашего зерна вывозится морем через Одесские порты, то и дело пытаются давить на эту болевую точку, поясняет эксперт. Если же у нас появится альтернативное направление экспорта, рычагов давления у страны-агрессора станет меньше. А в наших планах – проложить мощный сухопутный логистический коридор через Польшу к портам Балтийского моря (польские и литовские), в результате чего зависимость от Одесского направления частично диверсифицируется, отмечает Алексей Кущ.

Кроме того, продолжает он, новый российский шантаж – это еще и попытка максимально радикализировать ситуацию накануне возможного контрнаступления ВСУ. Чтобы повысить ставки в игре.

"Вот только дело в том, – акцентирует эксперт, – что РФ уже не контролирует ситуацию с морским зерновым коридором. Ее геополитическое поражение в Северо-западном Причерноморье произошло ровно год назад, когда украинская армия уничтожила крейсер "Москва". Далее удалось вытеснить агрессора с острова Змеиный. Вскоре после этого появилось то самое Стамбульское соглашение. Турецкий военный флот фактически взял под защиту зерновой коридор. И у РФ больше нет козырей, которые она могла бы здесь применить. Любая эскалация приведет к столкновению с турецким флотом, к чему россияне точно не готовы, особенно учитывая, что Турция – член НАТО. Потому то, что сейчас исполняет российский МИД – это просто очередная серия блефа со стороны страны-агрессора, которая проигрывает на всех фронтах".

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