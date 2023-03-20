У Путина выдвинули новый ультиматум по зерновой сделке: о чем это говорит – как быть Украине

Россия выдвинула новый ультиматум по зерновой сделке, обещая сорвать ее через 60 дней, если ее условия не будут выполнены. О чём говорит этот шаг агрессора? Как следует реагировать Украине, а также другим участникам соглашения – ООН и Турции? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

На самом деле зерновой коридор продлили на 120 дней, политики оккупантов лживо манипулируют

Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук поясняет:

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"На самом деле, зерновой коридор продлили на 120 дней. Именно такие сроки пролонгаций зафиксированы в главном соглашении о зерновой инициативе. Политики оккупантов лживо манипулируют, хотя им ничего не мешает продавать свою пшеницу. Правда, портов своих нет – и покупателей не слишком много".

Дмитрий Соломчук надеется, что через 60 дней ВСУ освободят украинские земли в акватории Черного моря – и больше никогда россияне не смогут использовать хлеб как оружие.

Российская "аргументация", будто коридор несет угрозу, так как Украина якобы может использовать его для нападения на РФ, не выдерживает критики

По мнению нардепа VIII созыва, президента Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонида Козаченко, нужно больше привлекать страны, которые зависимы от поставок продуктов из Украины. И зерна, и подсолнечного масла, и других производных от зерновых культур.

"Прежде всего, речь об Африканском континенте. Причем десять стран там фактически находятся под эгидой Франции. Это франкоязычные, постколониальные государства. Франция о них заботится. И чтобы люди там не умирали от голода, она также должна подключаться к зерновым переговорам. Как, кстати, и Великобритания. Плюс – ряд стран ближневосточного региона (Саудовская Аравия, Эмираты), зависимых от поставок продовольствия из Украины. Если все эти государства станут отстаивать, чтобы зерновая сделка работала стабильно, быстро, то коридор будет работать", – уверен эксперт.

Он акцентирует, что российская "аргументация", будто коридор несет угрозу, так как Украина якобы может использовать его для нападения на РФ, не выдерживает критики.

"Если так боится – пожалуйста, пусть названные мной страны поставят рядом с коридором свои военные суда. Обеспечивая и его безопасность, и безопасность перепуганной РФ. Понимая бредовость такого рода причины для блокирования коридора, Москвы выдумала другую. Мол, нужна тотальная инспекция всех судов, которые проходят по нему. Потому что Украина якобы может вывозить не зерно, а оружие и боеприпасы. И начали блокировать уже так. Сперва говорили, что осмотры станут проводить 100 российских инспекторов, потом – 80. В итоге приехало 40, осталось 20, а работает два-три человека. Как следствие – суда простаивают месяцами. Есть выход и из этой ситуации. Европейские, ближневосточные страны могли сказать: раз у России не хватает инспекторов, мы можем предоставить своих. Хоть, понятно, российские опасения, что мы зачем-то можем вывозить снаряды и оружие, которых у нас и так не хватает, тоже из разряда бреда", – отмечает Леонид Козаченко.

Кроме этого, продолжает он, следует настаивать на том, что должен быть открыть Николаевский перевалочный хаб, где имеются пять терминалов.

"В новом российском ультиматуме прописано требование разрешить стране-агрессору беспрепятственно экспортировать ее сельскохозяйственную продукцию и удобрения. Тут можно пойти на определенные уступки. Но при условии, что россияне реально увеличат количество своих инспекторов и ускорят процесс проверки кораблей с украинским зерном. Либо дадут добро на участие инспекторов из других стран. Плюс – подключение к зерновому коридору Николаевского хаба. Это важно не только для нас (экспорт зерна – это валютные поступления, это поддержка отечественных аграриев), но и для продовольственной безопасности в мире (и тут речь о сотнях тысяч человеческих жизней)", – констатирует эксперт.

Путин хочет показать силу, однако выглядит это, как отчаяние

Политолог Петр Охотин считает, что российский режим идет ва-банк.

"Шантажировать мир голодом – не лучший инструмент дипломатии. По крайней мере, для цивилизованного мира. Думаю, что на такой шаг Путин идет, чтобы показать силу. Однако выглядит это как отчаяние", – отмечает эксперт.

По его мнению, циничные заявления Кремля по зерновому соглашению – холодный душ для тех представителей Запада, которые выступают против помощи Украине или говорят об усталости войны.

"Если сегодня Путин пугает мир продовольственным кризисом, то где гарантии, что завтра ядерный шантаж из угрозы не превратится в реальность?" – вопрошает Петр Охотин.

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