В РФ снова изменили срок продления зернового соглашения – угрожают выходом

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Кравцев Сергей
Министерство иностранных дел России вновь заявило, что черноморская "зерновая инициатива" в субботу была продлена на 60 дней, а не на 120, как предполагается первоначальными договоренностями. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников
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В Москве добавили, что свою позицию официально доводили до турецкой и украинской сторон и представителей ООН.
МИД РФ добавляет, что дальнейшее продление инициативы будет зависеть от прогресса в реализации условий в контексте имплементации Меморандума Россия-ООН. В частности, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование забугорных активов и счетов русских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.
Без продвижения по выполнению этих требований, россияне угрожают выйти из договоренностей.
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