Зерновое соглашение под вопросом: на какие спекуляции идет РФ – чего добивается

Министерство инфраструктуры Украины заявило, что Россия саботирует проверки судов, следующих в украинские порты для отгрузки сельхозпродукции. Количество новых судов, входящих под погрузку, продолжает уменьшаться в портах Одессы. Тем временем Москва шлет сигналы, что может не продлить действие "Зернового соглашения", срок которого истекает в марте. Чего ожидать от битвы на продовольственном фронте? Как себя могут повести Россия и Турция, что следует предпринимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Ожидаемо Россия идет на спекуляции

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса считает, что ничего неожиданного не происходит. Прошлой осенью, напоминает он, мы уже "с боем" проходили вопрос продолжения работы "зернового коридора". По мнению эксперта, все прекрасно понимают, что одна РФ тут не сможет что-то предпринять, даже если бы ей очень хотелось.

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"Вопрос стоит на повестке дня ООН, в продолжении работы соглашения заинтересована турецкая власть. И хоть после катастрофического землетрясения внимание к этой теме со стороны официальной Анкары будет меньше, однако заинтересованность, безусловно, остается", – подчеркивает Алекс Лисситса.

По его словам, спекуляции со стороны РФ были абсолютно ожидаемы.

"Она требует не только допустить больше ее продукции на мировые рынки, но и открыть трубопровод аммиака из Тольятти на Одессу, отменить некоторые санкции (в частности, связанные с финансированием и страхованием их экспорта). Думаю, переговорные качели какое-то время будут продолжаться. Но учитывая, что "зерновой коридор" выгоден всем, его действие, скорее всего, продлят. А уже детализацию условий мы узнаем позже", – отмечает президент УКАБ.

Россия будет делать всё, чтобы разрушить те каналы экспорта украинских зерновых, которые с таким трудом удалось наладить с августа прошлого года

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает следующим образом:

"Наивно было бы ожидать от РФ выполнения взятых ей на себя обязательств, какими бы они ни были. Эта страна соткана из тотального вранья. Когда Россия видит, что проигрывает войну, она делает ставку на теплово-энергетический геноцид, на разрушение украинской экономики, на то, чтобы изгнать как можно больше людей из страны. В таком же ракурсе она будет действовать в отношении "зернового соглашения" – топить корабли, досматривать их днями, подбрасывать мины, срывать сделки, делать всё, чтобы разрушить те каналы экспорта украинских зерновых, которые с таким трудом удалось наладить с августа прошлого года".

И это будет продолжаться, прогнозирует эксперт, пока у Украины не будет достаточного количества оружия, чтобы раз и навсегда покончить с этой империей зла.

"Турция, как видим, поглощена устранением последствий разрушения, подготовкой к выборам. Эрдогану явно уже не до миссии миротворца, – подчеркивает Ярослав Романчук. – ЕС, США, НАТО, наконец, надеюсь, проснулись и начнут активизировать действия по поставкам оружия. Все вопросы по продовольственной безопасности и вообще глобальной безопасности решают сейчас ВСУ – на поле боя".

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