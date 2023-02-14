В войне наступает переломный момент: в США обратились с предупреждением к Украине

Приближается первая годовщина полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Следовательно, события в Украине приближаются к переломному моменту, когда траектория войны может измениться. С таким предупреждением к украинским властям обратились чиновники администрации президента США. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В последние месяцы война на востоке Украины превратилась в медленную мясорубку, в которой ни одна из сторон не имеет преимущества. Представители Байдена считают, что критический момент наступит этой весной, когда Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина перейдет в контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории", — отмечает издание.

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Сообщается, что о критическом характере следующих нескольких месяцев уже прямо заявили Киеву чиновники Байдена – в частности, заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, которые посещали Украину в январе.

Кроме того, за неделю до визита этих официальных лиц Украину посещал директор ЦРУ Уильям Бернс. Он проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о военных планах России на ближайшие месяцы и отметил неотложность момента.

Сейчас администрация Байдена работает с Конгрессом над утверждением еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, на следующей неделе объявит еще один большой пакет военной помощи и примерно в то же время введет новые санкции против Кремля.

Также Запад накануне годовщины полномасштабной войны стремится дать сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, что поддержка Украины не ослабевает.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор должна запомнить годовщину начала полномасштабной войны в Украине. Именно поэтому Украина в тесном сотрудничестве с западными партнерами готовит новый масштабный пакет санкций, а также другие мероприятия, которые станут очень болезненными для путинского режима.

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