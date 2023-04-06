Итоги визита Зеленского в Польшу: что стало самым важным

В ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву президент Польши Анджей Дуда наградил его высшей польской государственной наградой – орденом Белого Орла. Были сделаны действительно братские заявления, нам пообещали передать очередные МиГ-29. Какие можно сделать выводы касательно этого визита и в целом украино-польских отношений? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото - сайт Офиса президента Украины

Создалось впечатление, что двусторонние отношения между Украиной и Польшей переживают высшую точку в истории

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

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"Многие могут забросить – мол, зачем ехать, есть вот WhatsApp, Viber и т.д. И так же можно общаться! Однако есть, как минимум, три причины, побудившие президента Зеленского совершить, пусть и краткий, но полноценный официальный визит, со всеми подобающими атрибутами. А именно – с женой, с насыщенной программой, по которой предусмотрены встречи с руководством государства, участие в бизнес-форуме и общение с украинцами, постоянно или временно находящимися в Польше".

Первая причина. Не всё можно проговорить по телефону или мессенджеру. А накануне прогнозируемого весенне-летнего контрнаступления сверить часы тет-а-тет с одним из самых преданных союзников de facto крайне важно, поясняет эксперт.

Вторая причина – в Польше образовалась многочисленная украинская "колония". Это серьезная сила, в первую очередь, лоббистская. Следовательно, пора отдать дань уважение украинцам, которые фактически служат эффективными проводниками интересов нашей страны за рубежом.

Третья причина (по значимости столь же важная, как две предыдущие) – глава украинского государства по завершению года широкомасштабной войны должен поблагодарить польское руководство за беспрецедентную поддержку и лидерство в консолидации усилий наших европейских партнеров, направленное на противодействие рашистской агрессии.

"А выводов из увиденного из прямых репортажей из Варшавы, а также из прочитанного между строк сухих пресс-релизов, можно сделать два, – считает Вадим Трюхан. – Первый. Визит был своевременный, хорошо организованный с протокольной точки зрения с неплохим содержательным наполнением. В то же время, историческим (как некоторые его поспешили назвать) он еще не стал. Это был, скорее, серьезный шаг в направлении исторических договоренностей о готовящихся полным ходом союзнических отношениях de jure . По крайней мере, президент Польши Анджей Дуда проговорился об этом, отвечая на вопросы журналистов относительно перспектив заключения нового политического договора между двумя государствами. Второй выводы – Польша не только сохранит достигнутые объемы поддержки Украины, но и значительно увеличит их. При этом, речь не только о поставке оружия и его совместном производстве, и закупке, но и о широкомасштабном участии польского бизнеса в восстановлении, а во многом строительстве с нуля, разрушенной рашистами украинской инфраструктуры".

В общем, констатирует эксперт, создалось впечатление, что двусторонние отношения между Украиной и Польшей переживают высшую точку в истории. И это, подчеркивает он, очень важно для обоих государств и народов.

"При поддержке поляков мы скорее преодолеем тернистый путь к полноправному членству в ЕС и НАТО, после чего у Польши будет благодарный и преданный союзник в обеих этих организациях, – поясняет Вадим Трюхан. – Польша играет очень большую роль в повышении оборонных, а теперь и наступательных, способностей вооруженных сил Украины. Остается надеяться, что поляки осмелятся, не дожидаясь завершения войны и/или вступления Украины в ЕС и НАТО, пойти на закрепление союзнических отношений с Украиной амбициозным политическим договором. Это пошло бы на пользу обоим государствам и обоим народам".

Нам следует думать сейчас о тех видах деятельности, о той промышленной кооперации, которые мы можем наладить с Польшей

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук отмечает, что вручение разного рода наград – это формальная процедура. Такие приятные реверансы делаются при государственных визитах, поясняет он, напоминая, что Зеленский уже получил массу государственных наград разных стран.

"Что касается украино-польских отношений, то у нас, конечно, непростое прошлое, зато – в силу многих причин – очень хорошее настоящее и, надеюсь, будущее. Происходит настоящий ренессанс отношений между Украиной и Польшей. Мы получаем от поляков помощь во всех измерениях: военном, гуманитарном, политическом, экономическом, дипломатическом. И уже сейчас следует думать о том, каким образом такие тесные связи развивать максимально в послевоенное время", – уверен Борис Кушнирук.

Он напоминает, что во время выступлений Зеленского и Дуды звучали заявления о том, что не будет границ между Украиной и Польшей. Но это, подчеркивает эксперт, скорее красивая фраза. Граница, конечно, сохранится. Но при этом останется безвиз, пересечение украино-польского кордона будет максимально упрощено.

"Нам следует думать сейчас о тех видах деятельности, о той промышленной кооперации, которые мы можем наладить с Польшей, – считает эксперт. – Некоторые производства придется создавать совместно как можно быстрее. К примеру, производство снарядов. Размещать их на территории Украины сейчас опасно. Следовательно – Польша. Но совместно. Кроме того, следует наладить совместное производство транспортных средств – тех же электромобилей, самолетов. У нас есть мощные наработки, но нам нужен партнер. И одним из таких, безусловно, может быть Польша. В плане кооперации, создания совместных производств – часть может быть в Украине, часть – в Польше. Это, среди прочего, вопрос расширения внутреннего рынка между двумя странами (что содействует притоку инвестиций)".

Так что, констатирует Борис Кушнирук, возможности есть. Вопрос в том – в какой мере мы будем готовы их эффективно использовать.

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