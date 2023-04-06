Итоги визита Зеленского в Польшу: что стало самым важным

В ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву президент Польши Анджей Дуда наградил его высшей польской государственной наградой – орденом Белого Орла. Были сделаны действительно братские заявления, нам пообещали передать очередные МиГ-29. Какие можно сделать выводы касательно этого визита и в целом украино-польских отношений? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото - сайт Офиса президента Украины
Создалось впечатление, что двусторонние отношения между Украиной и Польшей переживают высшую точку в истории
Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:
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"Многие могут забросить – мол, зачем ехать, есть вот WhatsApp, Viber и т.д. И так же можно общаться! Однако есть, как минимум, три причины, побудившие президента Зеленского совершить, пусть и краткий, но полноценный официальный визит, со всеми подобающими атрибутами. А именно – с женой, с насыщенной программой, по которой предусмотрены встречи с руководством государства, участие в бизнес-форуме и общение с украинцами, постоянно или временно находящимися в Польше".
Первая причина. Не всё можно проговорить по телефону или мессенджеру. А накануне прогнозируемого весенне-летнего контрнаступления сверить часы тет-а-тет с одним из самых преданных союзников de facto крайне важно, поясняет эксперт.
Вторая причина – в Польше образовалась многочисленная украинская "колония". Это серьезная сила, в первую очередь, лоббистская. Следовательно, пора отдать дань уважение украинцам, которые фактически служат эффективными проводниками интересов нашей страны за рубежом.
Третья причина (по значимости столь же важная, как две предыдущие) – глава украинского государства по завершению года широкомасштабной войны должен поблагодарить польское руководство за беспрецедентную поддержку и лидерство в консолидации усилий наших европейских партнеров, направленное на противодействие рашистской агрессии.
"А выводов из увиденного из прямых репортажей из Варшавы, а также из прочитанного между строк сухих пресс-релизов, можно сделать два, – считает Вадим Трюхан. – Первый. Визит был своевременный, хорошо организованный с протокольной точки зрения с неплохим содержательным наполнением. В то же время, историческим (как некоторые его поспешили назвать) он еще не стал. Это был, скорее, серьезный шаг в направлении исторических договоренностей о готовящихся полным ходом союзнических отношениях de jure. По крайней мере, президент Польши Анджей Дуда проговорился об этом, отвечая на вопросы журналистов относительно перспектив заключения нового политического договора между двумя государствами. Второй выводы – Польша не только сохранит достигнутые объемы поддержки Украины, но и значительно увеличит их. При этом, речь не только о поставке оружия и его совместном производстве, и закупке, но и о широкомасштабном участии польского бизнеса в восстановлении, а во многом строительстве с нуля, разрушенной рашистами украинской инфраструктуры".
В общем, констатирует эксперт, создалось впечатление, что двусторонние отношения между Украиной и Польшей переживают высшую точку в истории. И это, подчеркивает он, очень важно для обоих государств и народов.
"При поддержке поляков мы скорее преодолеем тернистый путь к полноправному членству в ЕС и НАТО, после чего у Польши будет благодарный и преданный союзник в обеих этих организациях, – поясняет Вадим Трюхан. – Польша играет очень большую роль в повышении оборонных, а теперь и наступательных, способностей вооруженных сил Украины. Остается надеяться, что поляки осмелятся, не дожидаясь завершения войны и/или вступления Украины в ЕС и НАТО, пойти на закрепление союзнических отношений с Украиной амбициозным политическим договором. Это пошло бы на пользу обоим государствам и обоим народам".
Нам следует думать сейчас о тех видах деятельности, о той промышленной кооперации, которые мы можем наладить с Польшей
Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук отмечает, что вручение разного рода наград – это формальная процедура. Такие приятные реверансы делаются при государственных визитах, поясняет он, напоминая, что Зеленский уже получил массу государственных наград разных стран.
"Что касается украино-польских отношений, то у нас, конечно, непростое прошлое, зато – в силу многих причин – очень хорошее настоящее и, надеюсь, будущее. Происходит настоящий ренессанс отношений между Украиной и Польшей. Мы получаем от поляков помощь во всех измерениях: военном, гуманитарном, политическом, экономическом, дипломатическом. И уже сейчас следует думать о том, каким образом такие тесные связи развивать максимально в послевоенное время", – уверен Борис Кушнирук.
Он напоминает, что во время выступлений Зеленского и Дуды звучали заявления о том, что не будет границ между Украиной и Польшей. Но это, подчеркивает эксперт, скорее красивая фраза. Граница, конечно, сохранится. Но при этом останется безвиз, пересечение украино-польского кордона будет максимально упрощено.
"Нам следует думать сейчас о тех видах деятельности, о той промышленной кооперации, которые мы можем наладить с Польшей, – считает эксперт. – Некоторые производства придется создавать совместно как можно быстрее. К примеру, производство снарядов. Размещать их на территории Украины сейчас опасно. Следовательно – Польша. Но совместно. Кроме того, следует наладить совместное производство транспортных средств – тех же электромобилей, самолетов. У нас есть мощные наработки, но нам нужен партнер. И одним из таких, безусловно, может быть Польша. В плане кооперации, создания совместных производств – часть может быть в Украине, часть – в Польше. Это, среди прочего, вопрос расширения внутреннего рынка между двумя странами (что содействует притоку инвестиций)".
Так что, констатирует Борис Кушнирук, возможности есть. Вопрос в том – в какой мере мы будем готовы их эффективно использовать.
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