Китай открестился от "безграничной дружбы" с Россией: подробности от ISW

На фоне заявления официального Пекина, который открестился от "безграничной дружбы" России и Китая президент РФ Владимир Путин попытался спасти ситуацию, изобразив Россию, как уважаемое в мире государство, с интересами которого многие страны пытаются считаться. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отметили, что 5 апреля российский диктатор Путин провел онлайн-встречу с вручением верительных грамот главам 17 дипломатических миссий, в ходе которой отметил тесные отношения России с Сирией и сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

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Тогда же российский президент указал, что Сирия является надежным партнером и пытался обвинить Запад в войне РФ против Украины и геополитическом противостоянии с Москвой.

Как объясняют в отчете, таким образом Владимир Путин пытался изобразить Россию как уважаемое мировое государство на фоне выступления посла Китая в ЕС Фу Цуна, назвавшего "риторическим приемом" совместное заявление Москвы и Пекина о "безграничной дружбе".

Кроме того, дипломат добавил, что Китай не поддерживает войну РФ против Украины и не предоставляет Кремлю оружия, подчеркивают в ISW.

"Слова Фу согласовываются с оценкой от 21 марта о том, что Путин не смог извлечь выгоды от безграничного двустороннего партнерства, на которое надеялся во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта", — подытожили специалисты.

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