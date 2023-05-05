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Украина подготовила тысячи операторов дронов

Беспилотные летательные аппараты стали "малой авиацией" Украины

сегодня, 16:27
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Автор:

Константин Куликов

Украина научила 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках правительственной программы "Армия дронов". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление вице-премьера Михаила Федорова в эфире телеканала "Рада".

Украина подготовила тысячи операторов дронов

Оператор беспилотника - одна из приоритетных профессий на фронте

"Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тысяч пилотов научили за это время. То есть "Армия дронов" – это о комплексном развитии сферы БПЛА как с точки зрения производства, так и с точки зрения их применения", — заявил Иван Федоров. 


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По его словам, в Украине работает более 20 школ по обучению операторов БПЛА. На финансирование правительственного проекта "Армия дронов" по производству и применению беспилотников было собрано 325 млн долларов пожертвований от жителей разных стран мира, пояснил Федоров.

Напомним, что, по оценкам экспертов, сейчас Украина делает ставку на "обескровливание" российской армии, а именно — уничтожение с помощью БПЛА складов топлива у своих границ и в оккупированном Крыму. Таким образом, Украина разрушает логистическую систему снабжения топливом армии-агрессора, которое, как известно, является "кровью" любой войны. За уничтожением нефтебаз, нефтеперерабатывающих заводов, железных дорог может последовать украинское контрнаступление.

Между тем, у россиян осталось три дня, чтобы взять Бахмут.

У Зеленского назвали причину роста аварий на предприятиях России.

А в британской разведке намекнули, что россиянам не удастся оградить железную дорогу от диверсий.

"Хотя железнодорожные бригады способны быстро восстанавливать линии, эти инциденты увеличивают давление на силы внутренней безопасности РФ, которые, скорее всего, не смогут полностью обезопасить разветвленную и уязвимую сеть железных дорог России от нападений", — отмечают в обзоре.



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