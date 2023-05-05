Украина подготовила тысячи операторов дронов

Украина научила 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках правительственной программы "Армия дронов". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление вице-премьера Михаила Федорова в эфире телеканала "Рада".

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"Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тысяч пилотов научили за это время. То есть "Армия дронов" – это о комплексном развитии сферы БПЛА как с точки зрения производства, так и с точки зрения их применения", — заявил Иван Федоров.

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По его словам, в Украине работает более 20 школ по обучению операторов БПЛА. На финансирование правительственного проекта "Армия дронов" по производству и применению беспилотников было собрано 325 млн долларов пожертвований от жителей разных стран мира, пояснил Федоров.

Напомним, что, по оценкам экспертов, сейчас Украина делает ставку на "обескровливание" российской армии, а именно — уничтожение с помощью БПЛА складов топлива у своих границ и в оккупированном Крыму. Таким образом, Украина разрушает логистическую систему снабжения топливом армии-агрессора, которое, как известно, является "кровью" любой войны. За уничтожением нефтебаз, нефтеперерабатывающих заводов, железных дорог может последовать украинское контрнаступление.

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