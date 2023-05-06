Тупик в переговорах по зерновой сделке: чего добивается РФ – что усложняет ситуацию

Представители России, Украины, Турции, а также ООН не смогли на этой неделе договориться о продлении Черноморской зерновой инициативы (зерновая сделка). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорят такие действия россиян, то и дело срывающих договоренности, заключенные еще в июле прошлого года.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Лучший способ обеспечить безопасность наших грузов – гарантии Турции и дальнобойные ракеты против террористов из РФ

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:

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а не 120, заканчиваясь 18 мая, было понятно, что Россия станет это использовать как переговорный рычаг – постоянно. Выдвигая те или иные условия ". "Я думаю, когда сделка продлевалась, по версии Кремля, в марте всего на 60 дней

По мнению эксперта, лучший способ обеспечить безопасность наших грузов – гарантии Турции и дальнобойные ракеты против террористов из РФ.

Ситуация осложняется тем, что в Турции идет президентская кампания и внимание Эрдогана сосредоточено именно на этих процессах, а не на давлении на РФ

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), генеральный директор ИМК Алекс Лисситса обращает внимание, что ситуация с экспортом украинской аграрной продукции сейчас крайне сложная.

Хоть Еврокомиссия разрешила транзитом отправлять товары в ЕС, пока вопрос остается неурегулированным. Особенно с польской стороной. Касательно конвоирования транзита, других моментов. Потому огромные заторы стоят на западных границах. К этому добавляются проблемы, создаваемые российским шантажом по так называемому морскому "зерновому коридору". До сих пор не ясно, удастся ли продлить соответствующее соглашение", – отмечает эксперт. "Как известно, западные границы у нас частично заблокированы из-за действий тамошних фермеров

По его словам, шантаж со стороны России – давняя истории, как и ее "хотелки", включая открытие аммиачного трубопровода Тольятти-Одесса, разблокирование счетов, подключение к SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) "Россельхозбанка" и так далее.

И внимание действующего президента Эрдогана сосредоточено именно на этих процессах, а не на давлении на РФ с целью продления "зернового соглашения". Несмотря на сложность ситуации, будем надеяться, что работа морского коридора будет продолжена. Для украинского АПК это очень важно", – подчеркивает Алекс Лисситса. "Ситуация осложняется тем, что в Турции идет президентская кампания

Нам удастся, в конце концов, додавить РФ – и продлить договоренности о морском экспорте украинской сельхозпродукции

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко акцентирует, что Россия воюет с Украиной в разных плоскостях. Есть собственно поле боя, есть информационная и дипломатическая война, есть и экономическая.

"Так что удивляться тому, что страна-агрессор срывает те же зерновые соглашения – точно не приходится. Удивляет скорее то, что есть немало стран, которые не давят на РФ, чтобы та сменила свою позицию. Условия, которые она выставила для продления зернового соглашения, априори не выполнимы. Никто не будет разблокировать ее зарубежные активы, давать доступ к SWIFT, что позволит вывести свои средства из иностранных банков и торговать по всему миру, – считает эксперт. – Не выдерживают критики и "аргументы" РФ, что мы якобы используем морской коридор, чтобы запускать дроны по кораблям агрессора, которые находятся во временно оккупированном Крыму. У нас хватает других мест, откуда мы можем проводить подобные запуски. Мы не стали бы так подставляться".

Так что это – просто война, констатирует Леонид Козаченко. Причем, война не только против Украины, но и против всего мира.

"Мы себя обеспечиваем продовольствием. У нас его примерно вдвое больше, чем можем потребить. А некоторые страны – африканские, азиатские – испытывают острый дефицит. Потому соответствующий украинский экспорт выгоден и нам (приток валюты), и им (устранение угрозы голода). Не выгоден он лишь России, которой вообще не выгодна независимая и сильная Украина. Именно об этом – все действия агрессора. Включая срыв зернового соглашения", – поясняет президент УАК.

По его мнению, нам удастся, в конце концов, додавить РФ – и продлить договоренности о морском экспорте украинской сельхозпродукции. В том числе, потому что к этому будет привлекаться всё больше стран.

"Скорее всего, всё станет известно в течение следующей недели. Серьезным подспорьем было бы вхождение в переговоры или хотя бы просто давление на Россию со стороны Китая и Индии, которые также являются одними из покупателей украинского продовольствия, – отмечает Леонид Козаченко. – Хоть Китай обеспечил себя сырьем на три года, создал резервный фонд продовольствия, вероятно, зная о планах РФ напасть на Украину, но запасы тают, война затягивается. И Пекин должен быть заинтересован и в нормальном экспорте из Украины, и вообще в завершении войны, которая мешает и ему нормально торговать. Так что следует привлекать именно Китай и Индию, которые не находятся в конфронтации с РФ, но имеют на нее серьезное влияние. И возобновить соглашение хотя бы в тех рамках, в которых оно действовало до того, как страна-агрессор начала блокирование. Хоть нам бы, конечно, не помешало и расширение договоренностей – и на другие виды продукции, и с привлечением не только портов Большой Одессы".

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