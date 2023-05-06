В ООН рассказали, чем закончились переговоры по "зерновой сделке"

Участники технических переговоров по Черноморской зерновой инициативе в Турции в пятницу не смогли достичь соглашения о допуске новых судов для транспортировки зерна из Украины. Фактически тем самым поставив под сомнение продление "зернового соглашения". Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель спикера генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

"На сегодня Совместный координационный центр (СКЦ) не достиг согласия относительно допуска новых судов к участию в Черноморской инициативе. СКЦ продолжает ежедневную инспекционную работу по ранее допущенных судов", – заявил представитель Гутерреша.

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Он добавил, генсек ООН сообщил всем сторонам – Украине, Турции и России – свои взгляды относительно дальнейших шагов, направленных на совершенствование, продление и расширение "зернового соглашения" с учетом пожеланий сторон.

"ООН призывает все стороны продолжать обсуждение, преодолевать оперативные вызовы и работать над полной реализацией и продолжением (Ред. – Черноморской) инициативы", – высказался Фархан Хак.

Стоит напомнить, фактически дотянув до последнего перед завершением очередного срока действия "зернового соглашения" 18 марта его все же продлили. Однако Кремль вскоре заявил, что дал добро на продление только на 60 дней – половину стандартного срока в 120 дней, и пригрозил разрывом всех договоренностей, если те условия, на которых настаивает Россия, будут проигнорированы.

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