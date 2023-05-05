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Пригожин заявил, что принял решение вывести «вагнеровцев» из Бахмута после 10 мая

На позиции "вагнеровцев" в Бахмут должны зайти подразделения регулярной армии РФ

сегодня, 11:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута после 10 мая. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

Пригожин заявил, что принял решение вывести «вагнеровцев» из Бахмута после 10 мая

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнера", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер", потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", – говорится в сообщении.


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Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Евгений Пригожин выложил в сеть видеоролик, в котором показал ряды трупов "вагнеровцев" и обматерил руководство российской регулярной армии.




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Источник: https://t.me/concordgroup_official/897
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