Пригожин заявил, что принял решение вывести «вагнеровцев» из Бахмута после 10 мая

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута после 10 мая. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнера", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер", потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", – говорится в сообщении.

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