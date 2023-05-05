«Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы»: Пригожин взорвался угрозами в адрес верхушки Кремля

Как передает портал "Комментарии", основатель и главный финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выложил в сеть видеоролик, в котором показал ряды трупов "вагнеровцев" и обматерил руководство российской регулярной армии.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Сначала Евгений Пригожин попросил снять ряды диквидированных "вагнеровцев", которые якобы погибли 4 мая на войне в Украине. Далее он заявил о "нехватке боеприпасов 70%" и обматерил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу, обвиняя их в смертях убитых "вагнеровцев".

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Интересно, что видео подписано: "Потери ЧВК "Вагнер" за 4 мая 2023 года".

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