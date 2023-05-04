Обмен ударами дронов и ракет: о чем говорит новая фаза войны – когда наступит развязка

На фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Идет формат зондажа сил и средств, включая системы ПВО, разведывательные возможности противника

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж так обрисовывает ситуацию:

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"Перед решающей схваткой, как мы можем сейчас оценить ситуацию, прорабатываются оперативные варианты по уничтожению сил и средств противника, баз, складов боеприпасов, логистических центров. Создаются предпосылки для более мощных операций – за линией огня, в глубине, в том числе на территории России и временно оккупированного Крыма. А РФ, соответственно, делает то же самое на территории Украины. Идет формат зондажа сил и средств, включая системы ПВО, разведывательные возможности противника. Но наносятся и конкретные удары по объектам, которые являются определяющими для боевой деятельности. Та же атака на нефтебазу в Севастополе (бензин, солярка, масла), на фактически кровь Черноморского флота, тот же удар по составу с "Калибрами" в Джанкое фактически превращают военный флот в посудину без необходимых для боевых действий сил и средств. То же самое – по другим направлениям. Не поступают боеприпасы на фронт, потому что уничтожены склады или логистика. Соответственно – фронт голый. И противник, который пытался наступать или обороняться, вынужден сдаваться или отступать".

Это всё – предварительные действия, подготовительный этап к собственно военным действиям, поясняет генерал. Но есть тут и политическое значение.

тут мы скорее имеем дело с постановкой российских спецслужб с целью обвинить Украину в терроризме, вынудить Запад снизить поддержку нашей страны, получить "аргумент" для еще более жестких ударов по Украине. Но, подчеркиваю, вся остальная "бавовна", которая ширится по России, показывает несостоятельность ее системы ПВО, некомпетентность ФСБ, отвечающей за проведение противодиверсионных операций. Они неспособны уберечь даже особо важные объекты, которые взрываются и пылают тут и там", – рассказывает Николай Маломуж. "К примеру, взрывы на оккупированных Россией территориях, а особенно на территории самой РФ, указывают на то, что страна-агрессор – уязвима. Что она не может защитить даже себя. Периодически взрывы в Севастополе, в районах Керчи и Феодосии, Брянске, Курске, Краснодарском крае и так далее демонстрируют, что Россия, даже находясь в состоянии войны и повышенной готовности, пропускает удары. Что до недавней атаки БПЛА на Кремль

По его словам, при подготовке наших наступательных операций, особенно стратегического уровня, такие меры воздействия на противника могут использоваться мощно, комплексно.

"Тем самым, – акцентирует генерал, – мы лишаем врага необходимых сил и средств, резервов. И создаем условия для успешных наступлений ВСУ. Нельзя исключать, что задействованы собственно россияне, негативно настроенные к путинскому режиму и развязанной им войне. Возможно, именно они подрывают железнодорожные пути, нефтебазы, линии электропередач. Приближая победу Украины и крах путинизма, что остановит превращение РФ в Северную Корею. Кроме того, может работать наша агентура, украинские спецслужбы. Они способны проводить разнообразные операции, в том числе с использованием беспилотников, мин, взрывчатки, ракет тактического уровня – переносные комплексы. Все эти факторы – пока еще тактического, локального уровня – уже, похоже, задействованы. А в период активных военных действий (контрнаступательных и наступательных операций) они усилятся в разы".

Агрессора, прогнозирует эксперт, ожидают удары с тыла, с флангов, диверсии в различных точках, включая территорию России – аэродромы, склады, нефтебазы, железная дорога и так далее. Наряду с ударами беспилотников, а возможно и ракет, будут действия партизан и спецслужб, уверен генерал. Это, по его словам, большое подспорье для успешности нашей операции по освобождению своих территорий.

российские войска совершили 6 139 военных преступлений в Украине, что привело к гибели 207 гражданских, из них 17 детей. В мае кошмар продолжился – вчера только в Херсоне погибло более 20 мирных жителей Это откровенные акции террора. Цель – показать внутрироссийской аудитории, что "всё идет по плану", "нам есть, чем отвечать", а также – запугать украинцев. Мол, террор будет продолжаться. Дескать, "мы еще не начинали". Руководство Минобороны РФ уверяет, что они уже накопили новый пакет ракет. Нам открыто угрожают ядерным тактическим оружием. Всё – с целью давления на наше общество, чтобы оно требовало от украинской власти прекращения огня, соглашаться на переговоры на любых условиях. Но ни наша власть, ни наше общество не собираются капитулировать. Что, впрочем, не останавливает новые и новые акции террора со стороны РФ". "Противник же пытается нейтрализовать наши действия, показывает, что может еще наносить удары по всей Украине – ракетами, дронами. И каждый день российская пропаганда, учитывая, что позитивных для РФ новостей с поля боя нет, рассказывает о том, что в той или иной части Украины якобы уничтожен очередной оборонный завод, скопление техники и живой силы. Недавние удары по Павлограду рос-пропаганда выдала за уничтожение химического оружия. Хоть известно, что это завод отработанного ракетного топлива, которое не утилизировано. Но противник знает куда бить, чтобы создать и риск экологической катастрофы, и красивую картинку в стиле "уничтожения завода по производству химоружия". Откровенно провокационные действия нередко переходят в откровенно террористические удары по мирному населению, – подчеркивает Николай Маломуж. – Только в апреле, как рассказал сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге

Параллельно Кремль пытается заручиться поддержкой Китая, Индии, Турции, ряд стран Европы, отмечает эксперт. Но ничего у россиян не получается. Украина четко сформулировала свои условия мира – оккупанты должны убраться со всех наших территорий, принцип международного права и суверенитета должен быть соблюден.

"С этим согласился даже китайский лидер Си Цзиньпин, на которого очень рассчитывал Путин. Но Россия думает – не мытьем, так катаньем, она своего добьется. Потому и далее будет продолжать обстрелы, пытаясь нас склонить к некому перемирию, за время которого надеется накопить ресурсы для новой массированной атаки. Мы всё это понимаем, – уверяет генерал. – И продолжаем подготовку к контрнаступлению, чтобы сломать хребет сперва российской армии, а потом и путинской власти".

В ближайшие недели-месяцы мы, похоже, продолжим жить в постоянной угрозе ракетно-бомбовых ударов и атак дронов

Директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен, что всё происходящее связано с завершающим этапом подготовки украинского контрнаступления.

"Удары по резервуарам, по складам нацелены на то, чтобы снизить маневренность российской армии. Война остается маневренной. Цельной линии фронта, кроме нескольких участков, практически нигде нет. Бои, как правило, идут между опорными пунктами. И сторона, у которой есть возможность оперативно перебрасывать в то или иное место технику, боеприпасы, живую силу – находится в более выигрышном положении", – поясняет он.

Именно поэтому, продолжает Руслан Бортник, мы стремимся поразить тыловые ресурсы РФ. Лишая технику – топлива, солдат – боеприпасов, в целом армию – возможности быстрого пополнения теми или иными ресурсами.

и так далее. Руша логистику, мы лишаем противника возможности оперативно перебрасывать силы и средства на нужное ему направление", – отмечает эксперт. "Отсюда, в том числе, периодически удары по мостам, железной дороге

Россия, продолжает он, пытается делать то же самое. Особенно это касается прифронтовой полосы.

"Параллельно агрессор наносит удары в глубину украинской территории, стремясь нащупать скопления техники и военных. А также пытаясь показать, что РФ способна и дальше продолжать эту войну. Терроризируя таким ударами, в том числе, гражданское население. Надеясь посеять атмосферу страха, неуверенности в будущем. Так или иначе, это приводит к затуханию экономической активности, к формированию очередных финансовых, социальных проблем для украинского государства", – подчеркивает Руслан Бортник.

По его мнению, скорее всего, до начала контрнаступления в его самой высокой фазе такая тактика нанесения ударов по ресурсам, резервам будет сохраняться. И прекратится, возможно, только после завершения нашего (надеемся удачного) контрнаступления.

"В ближайшие недели-месяцы мы, похоже, продолжим жить в постоянной угрозе ракетно-бомбовых ударов и атак дронов", – констатирует эксперт.

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