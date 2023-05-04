logo

BTC/USD

29121.00

ETH/USD

1902.66

LTC/USD

88.36

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Последствия атаки беспилотников на Кремль – почему это похоже на инсценировку
commentss НОВОСТИ Все новости

Последствия атаки беспилотников на Кремль – почему это похоже на инсценировку

Из случившегося у России может быть свой интерес

сегодня, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Прошли сутки после атаки на Кремль неизвестных беспилотников. Рассматриваются разные версии происшествиявключая инсценировку "теракта" самими российскими спецслужбамиИз РФ звучат безумные угрозыУкраина же свою причастность к этому удару отрицаетЧто можно сказать об этом ЧП на данный момент, когда пыль чуть улеглась? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Последствия атаки беспилотников на Кремль – почему это похоже на инсценировку

Удар по Кремлю. Фото: из открытых источников

Страна-агрессор создает основания, чтобы наносить "удары в ответ" по Украине

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что в появлении информации об атаке беспилотников на Кремль просматривается ряд важных моментов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Первый и основной – информация исходила из РФ и выглядит максимально управляемой. Потому в своих оценках мы должны исходить из того, что у России тут мог быть свой интерес, – поясняет эксперт. – Второе – Кремль – это сакральный символ для россиян. И я не исключаю, что эта управляемая утечка об атаке дронов имеет целью показать необходимость мобилизации. Тем более накануне 9 мая, которое в РФ воспринимается как продолжение культа победобесия. Третье – страна-агрессор создает основания, чтобы наносить "удары в ответ" по Украине. Причем такие удары, которые могут создать иллюзию перемен в войне в пользу РФ. Но это лишь иллюзия. Четвертый момент – много говорят о грядущем контрнаступлении ВСУ. А любые военные действия в современно мире идут не только на поле боя, но и в информационном пространстве. И это тоже следует учитывать. Пятое – Украина имеет куда более важные задачи по освобождению своей территории. Это важнее, чем желание напугать Путина, который, согласно российской пропаганде, не спит ночами, наблюдая за тем, что происходит в РФ, Украине и мире".

Кроме того, отмечает Евгений Магда, таким образом россияне, возможно, пытаются оправдать варварские удары по территории Херсона и Херсонской областикоторые продолжает "кошмарить", пытаясь продемонстрировать свою способно на что-то повлиять.

"Но терроризм – не является признаком влияния. Скорее это признак слабости", – констатирует эксперт.

Похоже, атака беспилотников на Кремль является постановочной

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает так:

"Судя по тому, что происходит в российском информационном поле, атака на Кремль была театральной постановкой. Не исключаю, что страна-агрессор будет это использовать, чтобы идти на обострение".

Муса Магомедов напоминает, как оккупанты устроили демонстративную эвакуацию детей (и не только) из Донецка и других подконтрольных им городов Донбасса накануне широкомасштабного вторжения РФ. Мол, вот-вот ВСУ нападут. А в итоге открытую агрессию устроила именно Россия под видом защиты "народа Донбасса".

"Похоже, атака беспилотников на Кремль тоже является постановочной, – отмечает нардеп. – И чтобы подогревать ситуацию внутри РФ (не исключено, что с прицелом на мобилизацию), и чтобы в случае наступления ВСУ иметь возможность оправдать удары по Киеву".

Читайте также на портале "Комментарии" — товарищ Си снова удивил: изменил ли Китай свое отношение к РФ и Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!