Последствия атаки беспилотников на Кремль – почему это похоже на инсценировку

Прошли сутки после атаки на Кремль неизвестных беспилотников. Рассматриваются разные версии происшествия, включая инсценировку "теракта" самими российскими спецслужбами. Из РФ звучат безумные угрозы, Украина же свою причастность к этому удару отрицает. Что можно сказать об этом ЧП на данный момент, когда пыль чуть улеглась? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Удар по Кремлю. Фото: из открытых источников

Страна-агрессор создает основания, чтобы наносить "удары в ответ" по Украине

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что в появлении информации об атаке беспилотников на Кремль просматривается ряд важных моментов.

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"Первый и основной – информация исходила из РФ и выглядит максимально управляемой. Потому в своих оценках мы должны исходить из того, что у России тут мог быть свой интерес, – поясняет эксперт. – Второе – Кремль – это сакральный символ для россиян. И я не исключаю, что эта управляемая утечка об атаке дронов имеет целью показать необходимость мобилизации. Тем более накануне 9 мая, которое в РФ воспринимается как продолжение культа победобесия. Третье – страна-агрессор создает основания, чтобы наносить "удары в ответ" по Украине. Причем такие удары, которые могут создать иллюзию перемен в войне в пользу РФ. Но это лишь иллюзия. Четвертый момент – много говорят о грядущем контрнаступлении ВСУ. А любые военные действия в современно мире идут не только на поле боя, но и в информационном пространстве. И это тоже следует учитывать. Пятое – Украина имеет куда более важные задачи по освобождению своей территории. Это важнее, чем желание напугать Путина, который, согласно российской пропаганде, не спит ночами, наблюдая за тем, что происходит в РФ, Украине и мире".

Кроме того, отмечает Евгений Магда, таким образом россияне, возможно, пытаются оправдать варварские удары по территории Херсона и Херсонской области, которые продолжает "кошмарить", пытаясь продемонстрировать свою способно на что-то повлиять.

"Но терроризм – не является признаком влияния. Скорее это признак слабости", – констатирует эксперт.

Похоже, атака беспилотников на Кремль является постановочной

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает так:

"Судя по тому, что происходит в российском информационном поле, атака на Кремль была театральной постановкой. Не исключаю, что страна-агрессор будет это использовать, чтобы идти на обострение".

Муса Магомедов напоминает, как оккупанты устроили демонстративную эвакуацию детей (и не только) из Донецка и других подконтрольных им городов Донбасса накануне широкомасштабного вторжения РФ. Мол, вот-вот ВСУ нападут. А в итоге открытую агрессию устроила именно Россия под видом защиты "народа Донбасса".

"Похоже, атака беспилотников на Кремль тоже является постановочной, – отмечает нардеп. – И чтобы подогревать ситуацию внутри РФ (не исключено, что с прицелом на мобилизацию), и чтобы в случае наступления ВСУ иметь возможность оправдать удары по Киеву".

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