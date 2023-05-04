Жестокий удар по Херсонщине: количество погибших от обстрелов РФ возросло

Вследствие вчерашнего обстрела российскими захватчиками города Херсон и области количество погибших граждан возросло до 23 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин у себя в Telegram.

Удар по Херсону. Фото: МВД

"За минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов, выпустив 539 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации", — сообщил Прокудин.

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В частности, город Херсон враг обстрелял 16 раз. Во время обстрелов российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"С особой жестокостью обстрелян город Херсон. 82 снаряда попали в привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух заведений торговли, завода и автохозяйства; территорию железнодорожного переезда", — отмечается в сообщении.

Всего из-за последних обстрелов со стороны РФ 23 человека погибли, 46 (из них два ребенка) — получили ранения.

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