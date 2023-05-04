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Жестокий удар по Херсонщине: количество погибших от обстрелов РФ возросло

Минимум 46 граждан получили ранения

сегодня, 09:58
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Автор:

Кравцев Сергей

Вследствие вчерашнего обстрела российскими захватчиками города Херсон и области количество погибших граждан возросло до 23 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин у себя в Telegram. 

Жестокий удар по Херсонщине: количество погибших от обстрелов РФ возросло

Удар по Херсону. Фото: МВД

"За минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов, выпустив 539 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации", — сообщил Прокудин.


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В частности, город Херсон враг обстрелял 16 раз. Во время обстрелов российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"С особой жестокостью обстрелян город Херсон. 82 снаряда попали в привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух заведений торговли, завода и автохозяйства; территорию железнодорожного переезда", — отмечается в сообщении. 

Всего из-за последних обстрелов со стороны РФ 23 человека погибли, 46 (из них два ребенка) — получили ранения.

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Ранее "Комментарии" писали — в Кремле заявили, что Украина атаковала резиденцию Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в это время не находился в Кремле.




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Источник: https://t.me/olexandrprokudin/428
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