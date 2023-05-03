О чем говорят участившиеся взрывы на территории РФ – к чему это может привести

В Брянской области России два дня подряд подрывают железнодорожные пути. 1 мая сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами. 2 мая с рельсов сошли вагоны очередного грузового поезда. О чем говорит эта партизанско-диверсионная деятельность, а также участившиеся атаки территории РФ беспилотниками? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Взрыв на нефтебазе. Фото: из открытых источников

Украина будет добиваться создания демилитаризированной зоны у своих границ

Политический эксперт Сергей Таран поделился таким комментарием:

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"Партизанско-диверсионная деятельность на российской территории – это прямое следствие провалов РФ на фронте. Россия так хотела "захватить Киев за три дня", так мечтала оккупировать Украину, но не рассчитала свои силы и нашу готовность к отражению агрессии. Готовность демократического мира сплотиться в поддержке Украины. В итоге война длится уже второй год и медленно, но верно, переходит на территорию самой страны-агрессора".

Конечно, продолжает эксперт, это имеет и психологическое, и политическое воздействие. Ведь ситуация демонстрирует, что российская армия, спецслужбы, росгвардия не то, что неспособны контролировать временно оккупированные территории, но свою собственную".

Есть во всём этом, по его мнению, и сугубо милитарный аспект.

"Украина, я уверен, будет добиваться создания демилитаризированной зоны у своих границ. Чтобы россияне не могли приблизиться к нашим кордонам для новых обстрелов, – поясняет Сергей Таран. – Возможно, в связи с этими неизвестные (но действующие абсолютно в верном ключе) силы проводят соответствующую работу – ведут рельсовую войну, наносят удары беспилотниками и так далее".

Диверсионная деятельность на территории РФ будет точно усиливаться

Политолог Дмитрий Воронков рассуждает так:

"Участившиеся диверсии, подрывы в РФ – это может быть работа наших ДРГ, в том числе находящихся на вражеской территории под прикрытием. Или же это идет уже собственно внутрироссийское партизанское движение – против политики Путина, против войны. Посредством, возможно, коммуникации со спецслужбами Украины".

По мнению эксперта, происходящее свидетельствует о том, что у Украины всё меньше препятствий для ведения войны на территории России.

"Каналов для осуществления такой деятельности становится всё больше на фоне того, что сторонников путинского режима становится всё меньше, – акцентирует Дмитрий Воронков. – Просматривается явное усиление информационной коммуникации в РФ с теми, кто выступает против войны. Политическое, военное, дипломатическое, экономическое фиаско РФ становится всё более явным. И очевидно, что размытые цели так называемой "специальной военной операции" достигнуты не будут. И что чем быстрее путинский режим будет свергнут – тем лучше".

В дальнейшем, уверен политолог, всё будет зависеть от происходящего на фронтах. Но диверсионная деятельность на территории РФ будет точно усиливаться, уверен он.

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